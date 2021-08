Αθλητικά

Τσιτσιπάς: στους “4” του Rogers Cup

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Κάσπερ Ρουντ

Μετά από καταπληκτική εμφάνιση, που δεν άφησε κανένα περιθώριο «αντίδρασης» στον Κάσπερ Ρουντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Νορβηγό με 2-0 σετ (6-1, 6-4) στα προημιτελικά του Rogers Cup και προκρίθηκε πανηγυρικά στους «4», όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ (Ισπανία)-Ρέιλι Οπέλκα (ΗΠΑ).

Ο Ρουντ (Νο12 στην παγκόσμια κατάταξης) προερχόταν από ένα εντυπωσιακό σερί 14 σερί νικών, όμως ο 23χρονος Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε πως είναι σε καταπληκτική κατάσταση, προχωρώντας σε ακόμη μία εμφατική νίκη και πλησιάζοντας ολοένα και πιο κοντά στον τελικό του τουρνουά του Καναδά.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε πολύ εντυπωσιακά τον αγώνα. Πήρε το δικό του πρώτο σερβίς, έκανε break στο δεύτερο γκέιμ και δεν... σταμάτησε. Πήρε τα άλλα τρία γκέιμς, κάνοντας και δεύτερο break επί του Νορβηγού, ο οποίος έβγαλε μία μικρή «αντίδραση» μόνο στο 6ο γκέιμ, μειώνοντας σε 5-1. Στο 7ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς έχασε μόνο ένα πόντο και «καθάρισε» το πρώτο σετ με 6-1 μέσα σε 23 λεπτά! Με τρομερά ποσοστά, καθώς κατέγραψε 10/12 κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς, αλλά και 16/19 πόντους μέσα από το σερβίς του, την ώρα που ο Ρουντ πήρε μόλις 11 απ’ τους 36 πόντους του σετ.

Στο δεύτερο σετ, ο Ρουντ σέρβιρε πρώτος παίρνοντας το πρώτο γκέιμ, ο Τσιτσιπάς απάντησε, όμως δεν μπόρεσε να κάνει break στο τρίτο, παρότι είχε δύο break points, καθώς ο Ρουντ απάντησε με διαδοχικά, πολύ καλά χτυπήματα. Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε το 4ο γκέιμ, ο Νορβηγός έκανε το 3-2 «κρατώντας» το σερβίς του, όμως ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε ξανά σε 3-3 με δικό του "love γκέιμ", χωρίς να χάσει πόντο.

Ακολούθησαν άλλα δύο «μοιρασμένα» γκέιμς, με τον Τσιτσιπά να κάνει το break στο καθοριστικό 9ο γκέιμ, «απορροφώντας» όλες τις επιθέσεις του Νορβηγού και «χτυπώντας» την κατάλληλη στιγμή. Έχοντας φέρει πλέον τον αγώνα εκεί που ήθελε, ο Έλληνας πρωταθλητής δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη... Σέρβιρε για τη νίκη και «τελείωσε» το ματς με 6-4 και 2-0 σετ μέσα σε 1 ώρα και 15 λεπτά.

