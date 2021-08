Αθλητικά

Μπακς και Θανάσης Αντετοκούνμπο συνεχίζουν μαζί

Την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Θανάση Αντετοκούνμπο ανακοίνωααν τα "ελάφια"

Η διετής επέκταση της συνεργασίας με τον Θανάση Αντετοκούνμπο επισημοποιήθηκε με την ανακοίνωση, μέσω των Social Media, από τους Μπακς, οι οποίοι πριν δύο ημέρες υπέγραψαν συμβόλαιο με τον Γιώργο Καλαϊτζάκη.

"Thanasty is back!" έκανε λογοπαίγνιο με τη λέξη «δυναστεία» η ομάδα του Μιλγουόκι στην ανάρτησή της για την παραμονή του έως το 2023.

«Ο Θανάσης φέρνει ενέργεια, προσπάθεια και ένταση κάθε λεπτό του αγώνα», ανέφερε ο γενικός διευθυντής των πρωταθλητών ΝΒΑ, Τζον Χορστ και πρόσθεσε: «Αποτελεί ένα πολύτιμο κομμάτι της ομάδας μας και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παραμείνει στο Μιλγουόκι».

Ο 29χρονος Έλληνας φόργουορντ αγωνίζεται ήδη δύο σεζόν στους Μπακς, έχοντας 77 συμμετοχές (5 φορές ως βασικός) και 2,9 πόντους, 1,9 ριμπάουντ σε 8,8 λεπτά συμμετοχής μέσο όρο ανά αγώνα. Πέρυσι, τη χρονιά του τίτλου, αγωνίστηκε σε συνολικά σε 57 αγώνες (3 φορές βασικός), μετρώντας 13 συμμετοχές στα πλέι οφ.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έχει αγωνιστεί σε δύο αναμετρήσεις με τη φανέλα των Νικς τη σεζόν 2015-16.

