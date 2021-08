Κοινωνία

Γαλάτσι: πυροβόλησε ντελιβερά για έναν καφέ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας αλλοδαπός εξοργίστηκε με υπάλληλο ντελίβερι που δεν τον “υπάκουσε”, όταν πήγε την παραγγελία. Τον ακολούθησε και τον πυροβόλησε από μικρή απόσταση.

(εικόνα αρχείου)

Ένοπλη επίθεση σε βάρος ντελιβερά έγινε στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του L&O, ο νεαρός είχε μεταφέρει καφέδες σε αλλοδαπούς στην οδό Ευβοίας 26.

Όταν χτύπησε το κουδούνι, ο υπήκοος Αλβανίας που είχε κάνει την παραγγελία είπε να του πετάξει τα κλειδιά να ανοίξει την είσοδο της πολυκατοικίας και να ανεβάσει την παραγγελία.

Ο ντελιβεράς αρνήθηκε να ανοίξει την είσοδο της πολυκατοικίας και αυτό είχε ως συνέπεια να υπάρξει έντονο φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους. Στη συνέχεια έφυγε από το σημείο και επέστρεψε στο κατάστημα που εργάζεται στην οδό Αγίας Γλυκερίας αλλά ο Αλβανός τον ακολούθησε και όταν τον είδε τον πυροβόλησε από μικρή απόσταση.

Το θύμα πρόλαβε να καλυφθεί και απέφυγε την σφαίρα ενώ ο ένοπλος διέφυγε και αναζητείται.

Από την επιτόπια έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της ΔΙ. ΑΣ Αθηνών, εντοπίστηκε μία βολίδα από το όπλο του δράστη στο καπό σταθμευμένου αυτοκίνητου.





Ειδήσεις σήμερα:

Εκοιμήθη ο μητροπολίτης Περιστερίου Κλήμης

Κορονοϊός: πανηγύρι… με πρόστιμο 15000 ευρώ!

Τραγωδία της “Ήλιος”: μνημόσυνο στο Γραμματικό για τα 121 θύματα