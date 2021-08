Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβόλια: Πρόγραμμα για ενισχυτικές δόσεις στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H κυβέρνηση Μπάιντεν προγραμματίζει την έναρξη του ενισχυτικού εμβολιασμού έως το φθινόπωρο.

Η αμερικανική κυβέρνηση αναπτύσσει ένα σχέδιο για να αρχίσει τη χορήγηση ενισχυτικών δόσεων του εμβολίου κατά του κορονοϊού σε ορισμένες κατηγορίες Αμερικανών ήδη από το φθινόπωρο, γράφει σήμερα η εφημερίδα New York Times επικαλούμενη πρόσωπα που γνωρίζουν καλά το θέμα.

Οι πρώτες ενισχυτικές δόσεις θα χορηγηθούν πιθανόν σε όσους διαμένουν σε οίκους ευγηρίας και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Θα ακολουθήσουν άλλοι ηλικιωμένοι που είχαν εμβολιαστεί όταν ξεκίνησε η εκστρατεία εμβολιασμού προς τα τέλη του περασμένου έτους, οι οποίοι αρχίζουν να έχουν φθίνουσα ανοσιακή απάντηση.

Οι αξιωματούχοι σκοπεύουν να χορηγήσουν στους ανθρώπους το ίδιο εμβόλιο που είχαν κάνει αρχικά. Συζήτησαν για να αρχίσουν αυτή την προσπάθεια τον Οκτώβριο, αλλά δεν έχουν καταλήξει σε χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Μόνο εμβολιασμένοι σε κλειστούς χώρους

Φωτιές - αυτοψίες: Εκατοντάδες τα επικίνδυνα σπίτια

Δημήτρης Κύρτσος στον ΑΝΤ1: Γιατί χειρουργήθηκα παίζοντας μπουζούκι (βίντεο)