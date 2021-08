Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: δεκάδες λίτρα ποτού βρέθηκαν σε κελί (εικόνες)

Τι άλλο εντοπίστηκε κατά την έρευνα σε κελιά, το βράδυ του Σαββάτου.

Έρευνα πραγματοποιήθηκε νυχτερινές ώρες χθες, Σάββατο 14 Αυγούστου 2021, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε 12 κελιά πτέρυγας του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού Ι.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αυτοσχέδιο μαχαίρι και 100 λίτρα αυτοσχέδιο αλκοολούχο παρασκεύασμα.

Ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.

