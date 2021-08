Κοινωνία

Δεκαπενταύγουστος - Ιερώνυμος: Η Παναγία μπορεί να κάνει το θαύμα στον καθένα μας

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος για τη μεγάλη ημέρα της Ορθοδοξίας.

«Είναι καθήκον μας από τη θέση που έχουμε να προσφέρουμε ενωμένοι, ώστε να βγούμε στην απέναντι όχθη», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος από τον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ταύρου, όπου τέλεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Ακολούθως, αναφέρθηκε στην εορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, για να σημειώσει ότι «αν είχαμε τη δυνατότητα να απλώσουμε τα φτερά της φαντασίας μας όπου υπάρχουν ορθόδοξοι χριστιανοί, θα βλέπαμε χιλιάδες ανθρώπους να οδηγούν τα βήματά τους σε ιερούς χώρους, σε ναούς της Παναγίας, σε προσκυνήματα, σε μοναστήρια, σε ιερές εικόνες, για να την υμνήσουν, να τη δοξολογήσουν».

Επιπλέον, μίλησε για τους Πατέρες της Εκκλησίας που συνέκριναν την Παναγία με την Εύα και τόνισε ότι «είναι διαφορετικός ο τρόπος που αντιμετωπίζουν το θέλημα και την επικοινωνία με τον Θεό. Η Εύα, ενώ ζούσε προνομιακά στον Παράδεισο, επαναστάτησε. Η Παναγία, από την πλευρά της, η οποία μεγάλωσε σε έναν τόπο δύσκολο, στη Ναζαρέτ, δεν αρνήθηκε τα λόγια του Αρχαγγέλου». «Πρόκειται για δύο διαφορετικές προκλήσεις», προσέθεσε ο Αρχιεπίσκοπος και επεσήμανε ότι «τα δύο πρόσωπα αυτά ενώ φαίνεται να είναι μακριά -χρονικά και τοπικά- είναι κοντά, γιατί βρίσκονται μέσα στον καθένα από εμάς. Κάθε φορά που αγανακτούμε και επαναστατούμε, θεωρώντας πως μπορούμε και μόνοι μας να προχωρήσουμε ανεξάρτητοι, τότε μέσα μας κυριαρχεί ο κόσμος της Εύας. Όταν, όμως, θέλουμε να επιστρέψουμε κοντά στον Θεό, τότε κυριαρχεί ο κόσμος της Παναγίας».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έκανε επιπλέον λόγο για τις δυσκολίες που περνά ο τόπος από την πανδημία, αλλά και από τις καταστροφικές πυρκαγιές, και κάλεσε τους πιστούς να φύγουμε από τον ναό ακούγοντας την Παναγία και αποκηρύσσοντας την Εύα. «Η Παναγία, άλλωστε, είναι η μεσίτρια», είπε ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας και υπογράμμισε: «Ας φύγουμε με την πεποίθηση ότι μέσα μας ο καθένας επιλέγει τον κόσμο της Παναγίας γιατί μπορεί να κάνει το θαύμα στον καθένα από εμάς».

Συλλειτούργησαν ο επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος, αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής, αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης, οι ιερείς του ναού, αρχιμανδρίτες Ραφαήλ Καρακεχαγιάς και Ειρηναίος Νάκος, και ο αρχιδιάκονος π. Ιωάννης Μπούτσης.

Το “παρών” έδωσαν εκπρόσωποι των Αρχών του τόπου και εκατοντάδες πιστοί, με την τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου και των ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας κατά του κορονοϊού.

«Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία και είναι ελπίδα για όλους μας. Ελπίδα για τα πρόσωπα, για τις οικογένειες, για την πατρίδα, για τα προβλήματά μας. Ας ευχηθούμε η Παναγία να μας βοηθήσει», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος στους δημοσιογράφους μετά τη Θεία Λειτουργία.

