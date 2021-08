Κόσμος

Αφγανιστάν: Μετάβαση της εξουσίας στους Ταλιμπάν

Έφυγε από τo Αφγανισταν ο πρόεδρος Γάνι. Συνομιλίες για «ομαλή μετάβαση εξουσίας»

Οι Ταλιμπάν, σε λιγότερο από δέκα μέρες από την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Αφγανιστάν, έφτασαν στην πρωτεύουσα Καμπούλ εν μέσω πληροφοριών ότι κατεβάζουν διαφημιστικές αφίσες που δείχνουν γυναίκες. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, έχουν σημειωθεί πυροβολισμοί σε πολλά μέρη της πρωτεύουσας.

Περισσότεροι από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις στα περίχωρα της Καμπούλ, ανακοίνωσε νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα

Ο Αφγανός πρόεδρος Άσραφ Γάνι έφυγε από τη χώρα με προορισμό το Τατζικιστάν, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών. Την πληροφορία μετέδωσε νωρίτερα το αφγανικό μέσο TOLO News και την επιβεβαίωσε το Al-Jazeera.

Αντιπροσωπεία της αφγανικής κυβέρνησης ταξιδεύει στο Κατάρ για να συναντηθεί με εκπροσώπους των Ταλιμπάν.

Έτοιμη να συνεργαστεί με την προσωρινή κυβέρνηση του Αφγανιστάν είναι η Ρωσία, σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Η προσωρινή διοίκηση αναμένεται να ηγηθεί από τους ηγέτες των Ταλιμπάν. Εκπρόσωπος της πρεσβείας, ο οποίος νωρίτερα δήλωσε ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη εκκένωσης της αφγανικής πρωτεύουσας, είπε επίσης ότι η Ρωσία συμμετέχει σε πολιτικές επαφές στο Αφγανιστάν. Ωστόσο, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα δεν αναγνωρίζει ακόμη τους Ταλιμπάν ως νόμιμη αρχή του Αφγανιστάν.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής COBRA για να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν.

Η Γερμανία έκλεισε σήμερα την πρεσβεία της στην Καμπούλ, με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να καλεί εκ νέου τους Γερμανούς υπηκόους να φύγουν από το Αφγανιστάν.

Το ΝΑΤΟ θα διατηρήσει τη διπλωματική παρουσία του στην Καμπούλ και θα βοηθήσει προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί το αεροδρόμιο της πόλης, δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας πως η Συμμαχία «αξιολογεί συνεχώς τις εξελίξεις»

Το προσωπικό της ιταλικής πρεσβείας στην Καμπούλ επιστρέφει στη Ρώμη, έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών. Τα περισσότερα μέλη του προσωπικού της πρεσβείας εγκατέλειψαν το κτίριο χθες και βρίσκονται πλέον στο αεροδρόμιο.

Το προσωπικό της πρεσβείας της Σουηδίας αναχωρεί από την αφγανική πρωτεύουσα και η επιχείρηση εκκένωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αν Λίντε.

