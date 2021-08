Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιές: Σχέδιο δράσης με πιστοποιητικό για την αντιπυρική προστασία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η πρόταση επιστημόνων για να προληφθούν οι πυρκαγιές και να μπει τέλος στη καταστροφή σπιτιών και περιουσιών.

Της Φαίης Χρυσοχόου

Την έκδοση πράσινου πιστοποιητικού που θα άφορα στην αντιπυρική προστασία για τα σπίτια και τον περιβάλλοντα χώρο, προτείνουν οι επιστήμονες, ώστε να δημιουργηθεί τείχος ανάσχεσης της φωτιάς σε μια πυρκαγιά.

«Όπως υπάρχει ο αντισεισμικός κανονισμός, έτσι να υπάρχει ένας αντιπυρικός κανονισμός, ο οποίος θα αναφέρεται τόσο στα υλικά όσο και στο πράσινο το οποίο περιβάλλει τις κατοικίες που βρίσκονται μέσα σε δασικές περιοχές. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει η κατάλληλη φροντίδα και η φύτευση τα οποία θα φροντίσουν την προστασία των περιουσιών Αυτή είναι μι πρόταση την οποία θα πρέπει, πιστεύω, να υιοθετήσει η ελληνική πολιτεία», εξηγεί ο Σπυρίδων Μάμαλης, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Η πρόταση, που βρίσκεται ήδη στα χέρια του Πρωθυπουργού, έχει στόχο να βάλει τέλος στις πυρκαγιές στα αστικά δάση.

Οι έλεγχοι θα γίνονται από πιστοποιημένους υπαλλήλους ενώ το πιστοποιητικό θα εκδίδεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ή το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Ο ναυαγοσώστης που έσωσε κοριτσάκι στην Κρήτη μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Γκερντ Μίλερ: πέθανε ο θρύλος του ποδοσφαίρου