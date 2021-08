Κοινωνία

Φωτιά στην Κερατέα: εντολή για εκκένωση του οικισμού Μαρκάτι

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 11:00 στην περιοχή Μαρκάτι στην Κερατέα Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια.

Γι αυτό ζητήθηκε η εκκένωση του οικισμού Μαρκάτι μέσω μηνύματος από το 112. «Αν βρίσκεστε στο Μαρκάτι Κερατέας, εκκενώστε τώρα προς Λαύριο. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας» αναφέρει το μήνυμα.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι περίπου 4 μποφόρ με στροβιλισμούς που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Από την Πυροσβεστική υπήρξε κινητοποίηση και ήδη επιχειρούν για τη κατάσβεση της πυρκαγιάς 71 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 25 οχήματα και από αέρος έξι αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

Βίντεο: Facebook/Βάιος Σύρρος

