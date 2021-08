Κοινωνία

Φωτιές στην Αττική: δύσκολη νύχτα σε Βίλια και Κερατέα (εικόνες)

Πως εξελίσσεται η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα. Καταγγελίες για εμπρησμούς. Η ενημέρωση από τον Χρυσοχοΐδη αντί του Χαρδαλιά που εισήχθη σε νοσοκομείο μετά από ισχαιμικό επεισόδιο.

Μάχη με τις φλόγες αναμένεται να δώσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και κάτοικοι των περιοχών σε Βίλια και Κερατέα, όπου οι δυο φωτιές που εκδηλώθηκαν σήμερα εξακολουθούν να καίνε, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται πλέον στο μέτωπο των Βιλίων.

Εκεί, λίγο πριν τις 20:00 δόθηκε εντολή εκκένωσης ακόμη μιας περιοχής, του Βενιζά, για προληπτικούς λόγους.

Αντίθετα στην Κερατέα, η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επαγρύπνηση.

Συνολικά 20 ελικόπτερα και 16 αεροσκάφη επιχείρησαν μαζί με πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, σε Κερατέα και Βίλια. Πυρκαγιές, που έχουν καταστρέψει τεράστιες εκτάσεις και περιουσίες, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως σήμερα σημειώθηκαν 45 νέες πυρκαγιές, ενώ σε όλη την επικράτεια οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν 96 πυρκαγιές. Να σημειωθεί πως η έκτακτη ενημέρωση για τις φωτιές, έγινε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κι όχι από τον κ. Χαρδαλιά, καθώς ο τελευταίος έπαθε νωρίτερα ισχαιμικό επεισόδιο και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Η αναλυτική ενημέρωση από την Πυροσβεστική για την κατάσταση στα κύρια μέτωπα σε όλη την επικράτεια.

«Συνολικά σε όλη την επικράτεια το 24ωρο από ώρα 19:00 της 15-08-2021 έως ώρα 19:00 της 16-08-2021 εκδηλώθηκαν 45 δασικές πυρκαγιές. Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συνδρομή παρέχουν και δυνάμεις που διατέθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις, εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. Οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο. Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Σε ό,τι αφορά τα μεγάλα μέτωπα της Αττικής και τις άλλες πυρκαγιές που ακόμα δεν έχουν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η κατάσταση από πλευράς επιχειρήσεων είναι η εξής:





- Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Μαρκάτι Κερατέας είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν, 104 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων, 40 οχήματα συμπεριλαμβανομένου του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ), καθώς και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα συμπεριλαμβανομένων 2 ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού και 2 ελικοπτέρων από τη Ρωσία. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συντονίζει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης.

- Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Δ.Ε. Βιλίων είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν συνολικά 240 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ομάδων πεζοπόρων τμημάτων και 82 οχήματα, συμπεριλαμβανομένου του ΜΕΤΠΕ, καθώς και των δυνάμεων που έχουν διατεθεί από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα από την Πολωνία 143 πυροσβέστες με 46 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 8 Α/Φ και 9 Ε/Π συμπεριλαμβανομένων 2 Ε/Π της Αεροπορίας Στρατού. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

- Στη δασική πυρκαγιά της Πάρνηθας, συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις για την διασφάλιση της περιμέτρου. Συνδρομή παρέχουν, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

- Στη δασική πυρκαγιά της Βόρειας Εύβοιας συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Επίσης περιοδικά επιχείρησαν 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

- Στις δασικές πυρκαγιές της Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας και της Γορτυνίας Αρκαδίας, συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα από Αυστρία με 40 πυροσβέστες και 13 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι και αύριο προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολύ μεγάλο μέρος της χώρας, για αυτό παραμένουν σε γενική επιφυλακή όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος της Επικράτειας και συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και μικτές περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις».





