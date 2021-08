Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Νέα Ζηλανδία: σκληρό lockdown μετά τον εντοπισμό ενός κρούσματος!

Η Νέα Ζηλανδία των 5.000.000 κατοίκων μετρά 26 θανάτους από κορονοϊό, από την αρχή της πανδημίας.

Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή από αύριο, Τετάρτη, αυστηρού lockdown σε εθνικό επίπεδο μετά τον εντοπισμό ενός νέου κρούσματος του κορονοϊού στην μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Όκλαντ.

Η καραντίνα θα διαρκέσει επτά ημέρες στο Όκλαντ και στο Κορομάντελ, μια παραλιακή πόλη στην οποία είχε περάσει επίσης χρόνο ο άνθρωπος που διαγνώσθηκε θετικός, αλλά τρεις ημέρες στην υπόλοιπη χώρα.

Η πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι αρχές υποθέτουν για το νέο κρούσμα ότι πρόκειται για το παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα του νέου κορονοϊού, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η επιβολή των αυστηρότερων κανόνων lockdown επιπέδου 4 σημαίνει ότι σχολεία, γραφεία και όλες οι επιχειρήσεις θα είναι κλειστές και μόνον οι βασικές υπηρεσίες θα λειτουργούν.

"Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για να βγούμε από την κατάσταση αυτή το ταχύτερο δυνατό είναι να υιοθετηθεί ο δύσκολος τρόπος", δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Άρντερν.

"Λάβαμε την απόφαση αυτή έχοντας ως βάση ότι είναι καλύτερα να ξεκινήσουμε με το υψηλότερο επίπεδο και να κατεβαίνουμε επίπεδα παρά από το χαμηλότερο και να μην αναχαιτιστεί ο ιός και να τον δούμε να προχωράει γρήγορα", σημείωσε.

Η Νέα Ζηλανδία κατέγραψε σήμερα για πρώτη φορά εδώ και έξι μήνες το πρώτο κρούσμα τοπικής μετάδοσης του νέου κορονοϊού. Το υπουργείο Υγείας είχε διευκρινίσει νωρίτερα ότι ένας άνθρωπος διαγνώσθηκε θετικός στο Όκλαντ και ότι ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί η πηγή της μόλυνσής του.

"Μια αυστηρή και γρήγορη απάντηση είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποκλειστεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη εξάπλωση και ζητείται από όλους να παραμείνουν ήρεμοι και να δείξουν υπευθυνότητα", ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του στην οποία δεν έδινε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο αποτελεσματικός χειρισμός της πανδημίας της COVID-19 στη Νέα Ζηλανδία, η οποία έχει καταγράψει μέχρι σήμερα μόνον 26 θανάτους σε πληθυσμό 5 εκατομμυρίων από τη νόσο που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, έχει δεχθεί επαίνους στο εξωτερικό.

Ωστόσο η εκστρατεία εμβολιασμού κατά της COVID-19 τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής περίπου το 20% του πληθυσμού της χώρας έχει εμβολιαστεί πλήρως.

Οι δύο εκατομμύρια κάτοικοι του Όκλαντ έχουν τεθεί κι άλλες φορές σε καραντίνα για σύντομες περιόδους, πιο πρόσφατα τον Μάρτιο.

Την περασμένη εβδομάδα, οι αρχές είχαν δηλώσει ότι ο εντοπισμός κρουσμάτων που θα οφείλονταν στο παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα θα προκαλούσαν "ένα σύντομο και ξαφνικό lockdown".

