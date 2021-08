Κοινωνία

Γαλάτσι - Δολοφονία σκύλου: ελεύθερος ο αστυνομικός (βίντεο)

Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε ο αστυνομικός, μετά από την απολογία του. Για αναίτια δολοφονία του σκύλου κάνουν λόγοι οι ιδιοκτήτες του. Διαφορετική εκδοχή παρουσιάζει ο ένστολος.

Της Ευαγγελίας Δεληγιάννη

Ο αστυνομικός που πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο, την περασμένη Πέμπτη, σε ταράτσα πολυκατοικίας στο Γαλάτσι, υποστήριξε στην απολογία του πως βρέθηκε σε άμυνα και ότι τον δάγκωσε ο σκύλος, όταν προσπάθησε να ελέγξει καταγγελία μίας γυναίκας πως ένοικος “κρατούσε” δύο σκυλιά στην ταράτσα της πολυκατοικίας.

Όπως δήλωσε η Εβίτα Βαρελά, συνήγορος του κατηγορούμενου αστυνομικού, ο κατηγορούμενος ήταν σε άμυνα και κινδύνευε η ζωή του, καθώς ο ένας σκύλος των δάγκωσε και ο άλλος τον απειλούσε.

Η Αστυνομία αναφέρεται σε τραυματισμό του αστυνομικού και μεταφορά του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Εκ διαμέτρου αντίθετη εκδοχή παρουσιάζει ο ιδιοκτήτης του σκύλου, που επίσης σήμερα βρέθηκε στα δικαστήρια.

Η συνήγορος του ιδιοκτήτη του σκύλου, Μαριάννα Παπαδάκη, υποστήριξε σε δηλώσεις της πως ο αστυνομικός δεν κινδύνευσε καθόλου, πως ψεύδεται ότι τον δάγκωσε ο σκύλος και ότι η δολοφονία του σκύλου θα μπορούσε να αποτραπεί.

Ο αστυνομικός υποστηρίζει ότι την ώρα της έρευνας, υπήρξε έντονο φραστικό επεισόδιο μεταξύ των ενοίκων της πολυκατοικίας. Τότε ένα από τα σκυλιά, όπως λέει, του επιτέθηκε, με αποτέλεσμα εκείνος να το πυροβολήσει. Ο ιδιοκτήτης, που επίσης κατηγορείται για σωματική βλάβη, αντιτείνει πως απλά θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το γκλοπ του ή να κλείσει την πόρτα.

Σημειώνεται πως η ζωοκτονία, από τον περασμένο Νοέμβριο διώκεται ως κακούργημα και τιμωρείται με ποινή που φτάνει τα 10 έτη κάθειρξης.

