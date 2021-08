Κοινωνία

Φωτιές - ΣΕΕΒΙ: Δωρεάν αναπλήρωση βιβλίων σε φοιτητές και σπουδαστές

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων και οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι.

Επιδεικνύοντας κοινωνική ευαισθησία, ο Σύλλογος Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων (ΣΕΕΒΙ) ανακοίνωσε ότι θα αναπληρώσει δωρεάν τα πανεπιστημιακά συγγράμματα που απώλεσαν φοιτητές και σπουδαστές οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Επιπλέον, συγκεντρώνει χρηματικό ποσό για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Γίναμε για μία ακόμη φορά μάρτυρες βιβλικών καταστροφών. Είδαμε περιουσίες να χάνονται, συμπολίτες μας να παλεύουν να περισώσουν ό,τι μπορούν από τους κόπους μιας ζωής. Πέραν της χιλιοειπωμένης ευχής να μην ξανασυμβεί τέτοιας έκτασης καταστροφή και, επιτέλους, να λάβει η κυβέρνηση τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή, δηλώνουμε ότι είμαστε στο πλάι των πυρόπληκτων συμπολιτών μας.

Τα μέλη του Σ.Ε.Ε.ΒΙ. δεσμεύονται να αναπληρώσουν δωρεάν τα πανεπιστημιακά συγγράμματα που απώλεσαν φοιτητές και σπουδαστές οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Επιπλέον, μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του Συλλόγου, τα μέλη μας θα συγκεντρώσουν χρηματικό ποσό το οποίο θα διατεθεί στη συνέχεια για την αγορά υλικού πρώτης ανάγκης, ανάλογα με τις ανάγκες των πυρόπληκτων συμπολιτών μας, σύμφωνα πάντοτε με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Με τις όποιες δυνατότητές μας θα προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα ακόμα λιθαράκι στην προσπάθεια που έχουν ξεκινήσει αρκετοί συμπολίτες μας να στηριχθούν όσοι επλήγησαν. Και ίσως αυτές οι προσπάθειες να δείχνουν πως υπάρχει ακόμα ένας, υποτυπώδης έστω, κοινωνικός ιστός που μας ενώνει και είναι το μόνο ελπιδοφόρο στοιχείο που διακρίνεται μέσα από τις στάχτες.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι πυρόπληκτοι φοιτητές και σπουδαστές να προσκομίζουν την σχετική βεβαίωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπως και αποδεικτικό πρώτης κατοικίας στις πυρόπληκτες περιοχές.»

