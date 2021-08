Αθλητικά

Μόσιαλος για Τσιτσιπά: ανώριμη η τοποθέτηση του επώνυμου τενίστα

Το σχόλιο του καθηγητή για τις δηλώσεις Τσιτσιπά περί εμβολιασμού και η "απάντηση" του αθλητή σε όσους τον κρίνουν.

Ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Στέφανου Τσιτσιπά ότι δεν έχει κάνει το εμβόλιο επειδή δεν είναι ακόμα υποχρεωτικό. "Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα εμβολιασθώ, αλλά μέχρι να γίνει υποχρεωτικό, δεν πρόκειται να το κάνω", είπε συγκεκριμένα ο Έλληνας τενίστας.

Τις δηλώσεις αυτές σχολίασε με ανάρτησή του και ο καθηγητής του LSE, Ηλίας Μόσιαλος, τονίζοντας ότι ενόχλησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς αλλά πέρα από το δέντρο πρέπει να δούμε και το δάσος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μόσιαλου:

«Μόνο το 39% των συμπατριωτών μας ηλικίας 18-24 ετών έχουν κάνει το εμβόλιο (με κίνητρα και χωρίς κίνητρα). Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα και υπερβαίνει τις δηλώσεις του πρώην; ειδώλου (το ερωτηματικό το βάζω γιατί πολλές φορές η πορεία από την απαξίωση στην αποθέωση είναι μισό τσιγάρο δρόμος, ειδικά στη χώρα μας).

Η δήλωση που τόσο απογοήτευσε, γιατί έγινε από επώνυμο που μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη, ας μας προβληματίσει γενικότερα. Οι ελάχιστες παρενέργειες των εμβολίων είναι ειδήσεις καθημερινά και όχι το πόσοι έχουν σωθεί λόγω της προστασίας των εμβολίων.

Ο άδικος θάνατος ενός εμβολιασμένου συμπατριώτη μας γίνεται κυρίαρχη είδηση ενώ ‘ξεχνάμε’ ότι είχαμε 13,204 άδικους θανάτους ανεμβολίαστων συμπατριωτών μας μέχρι στιγμής. Στο διαδίκτυο αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές προβάλλονται απόψεις για τα εμβόλια από ‘πανεπιστημιακούς’ και ‘ειδικούς’ μπροστά στις οποίες η ανώριμη τοποθέτηση του επωνύμου τενίστα είναι ήσσονος σημασίας.

Ενόχλησε ο κ. Τσιτσιπάς αλλά μήπως πέρα από το δέντρο να δούμε και το δάσος;».

Μετά τον σάλο που προκάλεσε η δήλωσή του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, στην οποία έγραψε στη λεζάντα: «Με το να προσέχεις τον εαυτό σου, προσέχεις επίσης και αυτούς που είναι δίπλα σου».

