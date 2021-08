Κόσμος

Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος: βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό

Ο Μητροπολίτης Μόρφου δεν εμβολιάστηκε ούτε και πρόκειται να εμβολιασθεί με εμβόλια για τη νόσο COVID 19, αναφέρει ανακοίνωση της Μητρόπολης.

Ελαφρά συμπτώματα ίωσης παρουσίασε ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος και υπεβλήθη σε τεστ του COVID 19, όπου και βρέθηκε θετικός, αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η Ιερά Μητρόπολη Μόρφου.

«Ο Πανιερώτατος ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή από γιατρούς τους οποίους εμπιστεύεται και θα παραμείνει στο κελί του μέχρι την 28η Αυγούστου, 2021 οπόταν και θα προστεί του Πανηγυρικού Εσπερινού της εορτής της Αποτομής της τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου που θα τελεσθεί στο χωριό Πρόδρομος, όπου και θα προχειρίσει σε Οικονόμο τον εφημέριο του ναού π. Ιωάννη Δημοσθένους. Καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του δεν θα δέχεται επισκέψεις και δεν θα απαντά σε τηλεφωνήματα» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, στην οποία υπενθυμίζεται ότι ο μητροπολίτης Μόρφου «δεν εμβολιάστηκε ούτε και πρόκειται να εμβολιασθεί με εμβόλια για τη νόσο COVID 19».

«Εύχομαι σε όλους τους ασθενούντες η Παναγία να τους σκεπάζει και να έχουν την υπομονή και την πίστη των Αγίων. ?νήρ δέ φρόνιμος ησυχίαν άγει» αναφέρει, από την πλευρά του, ο κ.κ. Νεόφυτος.

