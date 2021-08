Πολιτισμός

ΥΠΠΟΑ: Επιχορηγήσεις 181.000 ευρώ σε φεστιβάλ και πολιτιστικές δράσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τις 33 προτάσεις που κατατέθηκαν, η Επιτροπή προέκρινε 13 για επιχορήγηση ή και παροχή αιγίδας.

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 181.000 ευρώ ανακοίνωσε την Τετάρτη το Υπουργείο Πολιτισμού, σε δράσεις και φεστιβάλ στον τομέα του θεάτρου και του χορού, κλασικού και σύγχρονου, που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του έτους 2021.

Από τις 33 προτάσεις που κατατέθηκαν στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων και οι οποίες διαβιβάστηκαν στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου για αξιολόγηση, η Επιτροπή προέκρινε 13 προτάσεις για επιχορήγηση ή και παροχή αιγίδας.

Με το σκεπτικό ότι «προωθούν τον κοινωνικό και πολιτισμικό διάλογο, συμβάλλουν στην άρση των κοινωνικών και έμφυλων διακρίσεων, εξασφαλίζουν τη συμμετοχή παιδιών και εφήβων στον πολιτισμό με ανάλογη μεθοδολογία, πειραματίζονται και ερευνούν νέες μορφές τέχνης και αναπτύσσουν νέα εκφραστικά μέσα» η Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου εισηγήθηκε για επιχορήγηση και παροχή αιγίδας στους παρακάτω φορείς:

1. Union Hispano-Helena de lengua y Cultura (ισπανο-ελληνική Ένωση Γλώσσας και Πολιτισμού)

18ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρο και Παντομίμας 2021 στο Κιλκίς και στην Θεσσαλονίκη

Κιλκίς-Νομός Κιλκίς

Επιχορήγηση και αιγίδα 19.000 ευρώ

2. ELECTROPERA.TORS - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Τέχνης και Πολιτισμού

An eternal Cultural Transfer - ACT II

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στο εξωτερικό

Επιχορήγηση και αιγίδα 20.000 ευρώ

3. ΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ

Dreams traces. Travelling Festival

Νομός Ηρακλείου/ενδεχόμενη συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ

Επιχορήγηση και αιγίδα 15.000 ευρώ

4. ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

MIRfestival - συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά δίκτυα του Creative Europe

Αθήνα - Νομός Αττικής

Επιχορήγηση και αιγίδα 20.000 ευρώ

5.ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

THE OUTREACH PROJECT - Σύγχρονες Αφηγήσεις στην Αποδοχή της Διαφορετικότητας

Αθήνα - Νομός Αττικής

Επιχορήγηση και αιγίδα 10.000 ευρώ

6.ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ

Ηράκλειο - Νομός Ηρακλείου

Επιχορήγηση 7.000 ευρώ

7. ΔΕΚΑ PLAYBACK ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΟΣ

Αθήνα - Νομός Αττικής

Επιχορήγηση και αιγίδα 20.000 ευρώ

8. ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΛΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Μήλου

Μήλος - Νομός Κυκλάδων

Επιχορήγηση και αιγίδα 15.000 ευρώ

9. ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ- ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Αγάπη Ενώνει

Αθήνα - Νομός Αττικής

Επιχορήγηση και αιγίδα 10.000 ευρώ

10. Team VAULT Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Ο ΓΙΟΣ ΜΟΥ…/Ετήσιο Θεατρικό Φεστιβάλ Μονολόγων

Αθήνα - Νομός Αττικής

Επιχορήγηση και αιγίδα 18.000 ευρώ

11. Καθετή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Πέρασμα: Θεατρική καταγραφή Πόρου & Τροιζηνίας-Μεθάνων

Πόρος-Γαλατάς - Νομός Αττικής

Επιχορήγηση και αιγίδα 5.000 ευρώ

12. Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος-'Αγιος Νικόλαος-Όρμου Μαραθοκάμπου Σάμου

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΓΥΑΛΟΥ (Κουκλοθέατρο-Παραμύθι-Θέατρο σκιών-Εργαστήρια)

Όρμος Μαραθοκάμπου-Δήμος Δυτικής Σάμου-Νομός Σάμου

Επιχορήγηση και αιγίδα 15.000 ευρώ

13. ΛΕΣΧΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΚΙΑΧΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Αλεξάνδρεια - Νομός Ημαθίας

Επιχορήγηση και αιγίδα 7.000 ευρώ

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στα Βίλια: Αναζωπυρώσεις και αγωνία για τον οικισμό

Τσίπρας για φωτιές: Αυτή είναι η ασφάλεια που υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης

ΕΦΚΑ: πως μπορούν να πάρουν σύνταξη όσοι χρωστάνε σε ασφαλιστικά Ταμεία