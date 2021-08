Κοινωνία

Φωτιά στα Βίλια: νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Μάχη στο νότιο μέτωπο και ανησυχία για τις αναζωπυρώσεις. Ολονύχτιες περιπολίες στην περιοχή.

Η φωτιά στα Βίλια έχει οριοθετηθεί στο μεγαλύτερο μέρος της, χωρίς να έχει τεθεί ακόμη σε πλήρη έλεγχο, ενώ απομακρύνεται συνεχώς ο κίνδυνος για τους οικισμούς που κινδύνεψαν τη νύχτα και μέχρι το μεσημέρι.

Η φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, εκτός από ένα σημείο. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν όλοι οι επικεφαλής που επιχειρούν στην περιοχή, η εικόνα της πυρκαγιάς σε όλη την έκταση που κάλυψαν οι φλόγες από την περασμένη Δευτέρα που ξεκίνησε, είναι κατά τα 3/4 πολύ βελτιωμένη σε σχέση με χθες και δεν απειλούνται οικισμοί. Ωστόσο υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο μέτωπο στο νότιο κομμάτι της πυρκαγιάς, που πέρασε από το όρος Πατέρας και κατευθυνόταν νωρίτερα προς το Καντήλι Μεγάρων και το Πεδίο Βολής.

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις έχουν παραταχθεί μπροστά στην πυρκαγιά σε σημεία που υπάρχει πρόσβαση για τα οχήματα και τα πεζοπόρα τμήματα. Οι επικεφαλής των δυνάμεων αισιοδοξούν ότι θα καταφέρουν να ελέγξουν την πυρκαγιά, καθώς οι βόρειοι - βορειοανατολικοί άνεμοι 2-3 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή, την κατευθύνουν σε βραχώδη και χωρίς βλάστηση έκταση, όπου είναι ευκολότερο να αντιμετωπιστεί. Σε όλη την υπόλοιπη περιοχή που αναπτύχθηκε η πυρκαγιά, υπάρχουν ενεργές καύσεις, σε κομμάτια που υπάρχει μόνο δάσος, μακριά από κατοικημένη περιοχή, και αντιμετωπίζονται από επίγειες και εναέριες δυνάμεις πριν πάρουν μεγάλες διαστάσεις.

Τα εναέρια μέσα που διατέθηκαν και επιχείρησαν το πρωί στην πυρκαγιά περιοδικά ήταν 22 ελικόπτερα, συμπεριλαμβανομένων τριών ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού, δύο από τη Ρωσία και ενός από τα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και 11 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένου του Beriev-200. Από επίγειες δυνάμεις επιχειρούν 461 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων εννέα ομάδων πεζοπόρων τμημάτων, 166 οχήματα, συμπεριλαμβανομένου του ΜΕΤΠΕ, καθώς και των δυνάμεων που έχουν διατεθεί από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, αλλά και από την Πολωνία 143 πυροσβέστες με 46 οχήματα.

Στην περιοχή έχει ενεργοποιηθεί και ομάδα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος, δηλαδή τα drones, που δίνουν εικόνα της πυρκαγιάς από ψηλά, ενώ για τη συνδρομή στο συντονισμό των δυνάμεων έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Συνδρομή παρέχουν, ο Ελληνικός Στρατός με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και μηχανήματα έργου, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συντονίζει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, το τελευταίο 24ωρο, από ώρα 19:00 της 18-08-2021 έως ώρα 19:00 της 19-08-2021 εκδηλώθηκαν 55 δασικές πυρκαγιές. Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Παραμένουν σε γενική επιφυλακή όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος της Επικράτειας και συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και μικτές περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις. Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Ειδήσεις σήμερα:

ΙΕΚ του ΟΑΕΔ: Προσλήψεις εκπαιδευτικών

ΝΟΤΑΜ: Υποχρεωτικό τεστ σε ανεμβολίαστους ταξιδιώτες από 13 χώρες

Κρήτη: Πέθανε ο 10χρονος που παρασύρθηκε από τα κύματα