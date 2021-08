Κόσμος

Κορονοϊός – ΗΠΑ: νόσησαν 3 εμβολιασμένοι γερουσιαστές

Ένας Ρεπουμπλικάνος, ένας Δημοκρατικός κι ένας ανεξάρτητος γερουσιαστής ανακοίνωσαν ότι νοσούν από κορονοϊό μέσα σε λίγες ώρες,

Ο ένας μετά τον άλλον, τρεις Αμερικανοί γερουσιαστές –ένας Ρεπουμπλικάνος, ένας Δημοκρατικός, ένας ανεξάρτητος–, όλοι τους εμβολιασμένοι για την COVID-19, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι βρέθηκαν θετικοί στον SARS-CoV-2, διαβεβαιώνοντας πάντως πως έχουν μόνο ελαφριά συμπτώματα.

Η Γερουσία δεν έχει συνεδριάσει από την περασμένη εβδομάδα, από την 11η Αυγούστου, έπειτα από αρκετές ημέρες μαραθώνιων συνεδριάσεων. Τα μέλη της αμερικανικής άνω Βουλής έχουν επιστρέψει τα περισσότερα στα σπίτια τους στις πολιτείες που εκπροσωπούν στην Ουάσιγκτον.

«Αισθάνομαι καλά αλλά θα απομονωθώ όπως συνέστησε ο γιατρός», ανέφερε μέσω Twitter ο Τζον Χικενλούπερ, 69 ετών, γερουσιαστής των Δημοκρατικών.

«Είμαι ευγνώμων που έλαβα το εμβόλιο», πρόσθεσε ο γερουσιαστής του Κολοράντο, χωρίς να διευκρινίσει πότε έλαβε θετικό αποτέλεσμα στο τεστ.

Ο Ρότζερ Ουίκερ, Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής του Μισισιπή, 70 ετών, έλαβε τη διάγνωση χθες Πέμπτη, «αφού ζήτησε αμέσως να υποβληθεί σε τεστ εξαιτίας ελαφριών συμπτωμάτων», σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Ο Άνγκους Κινγκ, 77 ετών, ανεξάρτητος γερουσιαστής, υποβλήθηκε σε τεστ επίσης χθες, επειδή αισθανόταν να έχει «λίγο πυρετό».

«Αν και δεν αισθάνομαι καλά, αισθάνομαι καλύτερα από ό,τι θα ένιωθα αν δεν είχα κάνει το εμβόλιο», ανέφερε ο γερουσιαστής του Μέιν σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η επόμενη συνεδρίαση της ολομέλειας της Γερουσίας είναι προγραμματισμένο να συγκληθεί τη 13η Σεπτεμβρίου.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ ήταν ο πρώτος που παρότι έχει εμβολιαστεί διαγνώστηκε πως μολύνθηκε από τον ιό στις αρχές Αυγούστου.

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη οργάνωση GovTrack, 71 μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου έχει διαγνωστεί πως μολύνθηκαν από τον SARS-CoV-2 από το 2020 μέχρι τώρα.

