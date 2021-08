Κοινωνία

Φωτιές στον Θεολόγο - Δικηγόρος 14χρονου στον ΑΝΤ1: “Άνθρακες ο θησαυρός”

Ο συνήγορος υπεράσπισης του ανήλικου που κατηγορείται για εμπρησμό, δηλώνει κατηγορηματικά πως το παιδί δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή.

Φως στην υπόθεση της σύλληψης ενός 14χρονου στη Φθιώτιδα, που κατηγορείται για εμπρησμούς στον Θεολόγο, έριξε ο συνήγορος υπεράσπισης του ανήλικου, Κωνσταντίνος Ζεκεντές, στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”.

Αρχικά, ξεκαθάρισε πως ο 14χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην περιοχή και ότι δεν υπήρξε ποτέ παραδοχή ότι εκείνος ευθύνεται για αυτές, κάτι το οποίο είχε πει - μεταξύ άλλων - και ο δήμαρχος Λοκρών.

Όπως εξήγησε ο κ. Ζεκεντές, το οπτικό υλικό που υπάρχει με τον 14χρονο, δείχνει ένα παιδί να περιφέρεται με το ποδήλατό του στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Αφορούν το διάστημα από τις 12 έως τις 17 Αυγούστου, ανέφερε. Σημειωτέον ότι η μεγάλη φωτιά στον Θεολόγο εκδηλώθηκε στις 6 του μήνα. Το παιδί, συνέχισε, δεν αρνείται ότι μπορεί να πέρασε από κάποια σημεία, αφού άλλωστε είναι κάτοικος της περιοχής.

«Άνθρακες ο θησαυρός, δεν υπάρχει τίποτα», υπογράμμισε εμφατικά ο δικηγόρος.

Πρόκειται για μία οικογένεια με τρία παιδιά, ανέφερε ο Κωνσταντίνος Ζεκεντές, η οποία “έπεσε από τα σύννεφα” με όσα καταλογίστηκαν στον 14χρονο.

