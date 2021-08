Κόσμος

Κτηνωδία από τους Ταλιμπάν: Έδεσαν τα μάτια στρατηγού και τον εκτέλεσαν (βίντεο-σοκ)

Εν ψυχρώ εκτέλεση του αρχηγού της αστυνομίας σε επαρχία του Αφγανιστάν. ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Συγκλονίζουν οι εικόνες που έρχονται από το Αφγανιστάν, με τη δολοφονία από τους Ταλιμπάν, του πρώην διοικητή της αστυνομίας στρατού στη χώρα. Πρόκειται για τον στρατηγό Χάτζι Μουλά Αχακζάι, ο οποίος φέρεται να εκτελέστηκε το βράδυ της Τετάρτης.

Σε σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter την Πέμπτη, ο Αχακζάι φαίνεται με δεμένα τα μάτια να γονατίζει στο έδαφος, περιτριγυρισμένος από Ταλιμπάν οι οποίοι στη συνέχεια τον πυροβολούν.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος συνελήφθη από τους Ταλιμπάν, οι οποίοι πήραν τον έλεγχο της επαρχίας αυτής που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Τουρκμενιστάν.

Ο 60χρονος Αχακζάι ήταν ορκισμένος εχθρός των Ταλιμπάν και έμπειρος πολεμιστής στη μακρόχρονη διαμάχη του κινήματος με τις δυνάμεις της αφγανικής κυβέρνησης, η οποία «έπεσε» το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Οι Ταλιμπάν φέρεται να κυνηγούν συνεργάτες των ΗΠΑ

Η βίαιη αυτή εκτέλεση έρχεται μετά από πολλές αναφορές ότι οι Ταλιμπάν πηγαίνουν πόρτα-πόρτα σε κάποιες περιοχές αναζητώντας άτομα που θεωρούν ότι συνεργάστηκαν ή πολέμησαν μαζί με τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «New York Times», οι Ταλιμπάν φέρεται μάλιστα να απειλούν ακόμα και ότι θα συλλάβουν ή θα τιμωρήσουν μέλη της οικογένειάς τους, εάν δεν καταφέρουν να εντοπίσουν τα άτομα που ψάχνουν.

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, χιλιάδες Αφγανοί, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, διέφυγαν σε άλλες χώρες τις προηγούμενες εβδομάδες, εντούτοις υπάρχουν κάποιοι που έχουν μείνει πίσω και διώκονται από τους Ταλιμπάν.

