Λήμνος: αεροδιακομιδή 14χρονου στη Θεσσαλονίκη

Το παιδί μεταφέρθηκε στην 113 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας, στη Θεσσαλονίκη, λόγω προβλήματος υγείας. Η ανακοίνωση από το "Χαμόγελο του Παιδιού".

Με ελικόπτερο Super Puma διακομίστηκε εκτάκτως από τη Λήμνο στη Θεσσαλονίκη ένας 14χρονος που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού", το παιδί μεταφέρθηκε στην 113 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας, στη Θεσσαλονίκη, απ' όπου το εξειδικευμένο προσωπικό της κινητής ιατρικής μονάδας εντατικής θεραπείας για νεογνά και παιδιά του Οργανισμού (ασθενοφόρο) ανέλαβε την άμεση και ασφαλή μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, έπειτα από κλήση που έλαβε από το ΕΚΑΒ.

«Ευχόμαστε από καρδιάς στον μικρό μας φίλο να ξεπεράσει γρήγορα το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να επιστρέψει υγιής και γρήγορα στο σπίτι του», καταλήγει η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού.

