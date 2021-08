Πολιτική

Οικονόμου για κορονοϊό: πιθανή η επιστροφή της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους

Τι είπε για την συνομιλία Μητσοτάκη – Ερντογάν, τα νέα μέτρα κατά της πανδημίας και τις δηλώσεις Τσιτσιπά για τον εμβολιασμό.

Ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, αναφερόμενος στη χθεσινή συνομιλία Μητσοτάκη – Ερντογάν, είπε ότι ήταν πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, αλλά εξ όσων αντιλαμβάνεται υπήρχε και στις σκέψεις της απέναντι πλευράς. Η κατάσταση στο Αφγανιστάν, εξήγησε, έχει παράπλευρη συνέπεια, με ενδεχόμενες μεταναστευτικές/προσφυγικές ροές και προς την περιοχή μας.

«Έγινε συζήτηση σε καλό κλίμα… Υπάρχει συναντίληψη της όλης κατάστασης και έγιναν καθαρές εξηγήσεις από ελληνικούς πλευράς, δηλαδή να στηρίξουμε τις χώρες κοντά στο Αφγανιστάν για να επιστέψουν οι άνθρωποι στις εστίες τους όταν βελτιωθεί η κατάσταση». Όπως είπε, είμαστε σε εγρήγορση να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να εργαλειοποιήσει την κρίση στο Αφγανιστάν.

«Ούτε η Τουρκιά επιθυμεί ροές, αλλά είναι ξεκάθαρο και ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει ρότα, έχει θωρακίσει τα σύνορα της δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε σκηνές ‘15 και να γίνει η χώρα ξέφραγο αμπέλι άλλο ο ανθρωπισμός» ξεκαθάρισε ο Γιάννης Οικονόμου.

Νέα μέτρα κατά της πανδημίας

«Νομίζω την Τρίτη θα ανακοινωθεί το πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας και της κοινωνίας όσον αφορά την πανδημία δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία, επιμένει δεν υποχωρεί, δημιουργεί απειλές σε πείσμα όσων ερμηνεύουν τα πράγματα με το δικό τους τρόπο» πρόσθεσε.

«Ή θα εμβολιαστούν αυτοί οι άνθρωποι, ή θα νοσήσουν, θέτοντας σε κίνδυνο το κοινωνικό σύνολο, κι όσους έχουν εμβολιαστεί, κι αυτό είναι άδικο» ανέφερε για τους ανεμβολίαστους ο κ. Οικονόμου. «Με τους αριθμούς των εμβολιασμών δεν μετράμε ψήφους, μετράμε ανθρώπινες ζωές» παρατήρησε μάλιστα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι είναι πολύ σημαντική πιθανότητα η επαναφορά μάσκας σε εξωτερικούς χώρους αν το υποδείξουν οι ειδικοί.

Διευκρίνισε ότι για συγκεκριμένους χώρους θα υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη φύση της δραστηριότητας πχ ψώνια εκεί υπάρχουν άλλα μέτρα όπως περιορισμός ατόμων, μάσκα, κλπ. Όσοι είναι εμβολιασμένοι θα έχουν περισσότερες επιλογές στον ελεύθερο χρόνο τους και άνεση στις κινήσεις, οι ανεμβολίαστοι θα κάνουν εργαστηριακά τεστ 1 – 2 φόρες την εβδομάδα από το Σεπτέμβριο και μετά με δικά τους έξοδα, σε προκαθορισμένη τιμή.

Γενικό lockdown δεν πρόκειται να υπάρξει δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει η οικονομία ξεκαθάρισε.

Πυρόπληκτοι

Για τους πυρόπληκτους ο Γιάννης Οικονόμου σχολίασε ότι «αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ο κόσμος καταστράφηκε δεν πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος και με τη γραφειοκρατία, με άμεση καταβολή αποζημιώσεων χωρίς καμία γραφειοκρατία για όλες τις περιοχές».

Προς την κατεύθυνση αυτή, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 540 άνθρωποι είδαν χθες στον τραπεζικό τους λογαριασμό χρήματα 5 – 7 – 13 -20 χιλιάδες ευρώ. Πέμπτη μπήκαν στην arogi.gov.gr και έκαναν την αίτηση και την Παρασκευή το απόγευμα είχαν λεφτά στο λογαριασμό τους.

«Η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι να αποζημιωθούν όλοι. Πληρωμές θα γίνονται κάθε Τρίτη και Παρασκευή» σημείωσε ο κ. Οικονόμου. Οι πυρόπληκτοι κάνουν αίτηση επίσης για απαλλαγή ΕΝΦΙΑ, επιδότηση στέγασης, αγρότες επίσης πήραν πρώτη προκαταβολή, ο ΕΛΓΑ θα αποζημιώσει πρωτογενή τομέα για πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές.

«Κανείς από όσους επλήγησαν δεν θα μείνει απροστάτευτος. Ταχύτητα – διαφάνεια – δικαιοσύνη στην καταβολή» διαβεβαίωσε ο κ. Οικονόμου.

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι η «λυσσαλέα κριτική για το επιτελικό κράτος είναι κούφια. Το επιτελικό κράτος είναι διαδικασίες και άνθρωποι που πέτυχαν σπουδαία πράγματα τα 2 προηγούμενα χρόνια.

Σχετικά με το Στέφανο Τσιτσιπά και τις δηλώσεις του για τα εμβόλια, επανέλαβε ότι πρόκειται για μεγάλο αθλητή που έχει προσφέρει πολλά στη χώρα, αλλά δεν έχει ούτε τη γνώση ούτε την επάρκεια να τεκμηριώνει κάποια άποψη για το εμβόλιο.

Πηγή: skai.gr

