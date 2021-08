Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σε ποια χώρα ανακοινώθηκαν τα δύο πρώτα κρούσματα!

Παρά το γεγονός ότι ήταν 1 από τις 14 χώρες που δεν είχαν εντοπιστεί κρούσματα σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το 80% των κατοίκων της είναι εμβολιασμένο.

Το αρχιπέλαγος των Παλάου, στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα πρώτα κρούσματα του νέου κορονοϊού στην επικράτεια της χώρας, που έχασε έτσι τη θέση της στον κατάλογο των λίγων χωρών που παραμένουν απαλλαγμένες από την πανδημία.

Δύο ταξιδιώτες, που διαγνώστηκε πως έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 μετά την άφιξή τους από τη νήσο Γκουάμ, τέθηκαν σε απομόνωση, όπως και πρόσωπα με τα οποία ήρθαν σε επαφή.

«Ζητάμε από όλους να παραμείνουν ήρεμοι», τόνισε το υπουργείο Υγείας σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα, ενώ οι αρχές διαβεβαίωσαν πως δεν θα επιβληθούν περιοριστικά μέτρα.

Καθώς πάνω από το 80% των 18.000 κατοίκων του αρχιπελάγους έχει εμβολιαστεί πλήρως για την COVID-19, ο πρόεδρος Σουράνγκελ Γουίπς διαβεβαίωσε πως η χώρα παραμένει «ασφαλής».

Είναι πιθανό κάποιο πρόσωπο που έχει εμβολιαστεί πλήρως να μολυνθεί, αλλά δεν θα αντιμετωπίσει συμπτώματα παρά «όπως αυτά της γρίπης» ή «δεν θα παρουσιάσει κανένα σύμπτωμα», καθησύχασε.

Μέχρι χθες Σάββατο τα Παλάου ήταν μια από τις μόλις 14 χώρες του κόσμου όπου δεν είχε επιβεβαιωθεί κανένα κρούσμα του SARS-CoV-2, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Το υπουργείο Υγείας δεν διευκρίνισε πόσες επαφές των δύο ανθρώπων που μολύνθηκαν έχουν τεθεί σε απομόνωση. Εκπρόσωπός του πάντως διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πως δεν έχει διαπιστωθεί καμιά περίπτωση μετάδοσης στην κοινότητα.

Οι ταξιδιώτες είχαν υποβληθεί σε τεστ με αρνητικό αποτέλεσμα 72 ώρες πριν από την αναχώρησή τους, αλλά αποδείχθηκε πως έχουν μολυνθεί όταν υποβλήθηκαν υποχρεωτικά σε νέο τεστ πέντε ημέρες μετά την άφιξή τους. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι άνθρωποι που φθάνουν στο αρχιπέλαγος είναι υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα και να αποφεύγουν τα πλήθη.

Το αρχιπέλαγος, κάπου χίλια χιλιόμετρα ανατολικά των Φιλιππίνων, έκλεισε τα σύνορά του όταν ξέσπασε η πανδημία, παρά το βαρύ πλήγμα που συνεπαγόταν η απόφαση αυτή για την οικονομία του, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό.

Τα Παλάου ανακοίνωσαν τον Απρίλιο τη δημιουργία ταξιδιωτικής «φούσκας» για τους πολίτες της Ταϊβάν που ήθελαν να τα επισκεφθούν, την έκλεισαν έναν μήνα αργότερα, εξαιτίας της έξαρσης της πανδημίας στη χώρα αυτή, προτού την ανοίξουν ξανά την περασμένη εβδομάδα· όσοι τουρίστες είναι ανεμβολίαστοι, εμβολιάζονται για την COVID-19 με την άφιξή τους.

