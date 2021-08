Κόσμος

Τραμπ για Αφγανιστάν: η μεγαλύτερη ταπείνωση στην ιστορία των ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή επίθεση στον Μπάιντεν για τους χειρισμούς του, εξαπέλυσε ο προκάτοχος του, κάνοντας λόγο για χονδροειδή ανικανότητα.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε με σφοδρότητα εκ νέου χθες Σάββατο στον διάδοχό του Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας τον πως με τον τρόπο που χειρίστηκε την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν προκάλεσε αυτή που αποκάλεσε τη «μεγαλύτερη ταπείνωση» στην ιστορία των ΗΠΑ στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής.

Ο Ρεπουμπλικάνος, ο οποίος αφήνει συχνά να εννοηθεί πως θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την προεδρία το 2024, κατηγορεί τον Δημοκρατικό διάδοχό του για την πτώση της κυβέρνησης του Αφγανιστάν και την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, μολονότι η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων, που εκμεταλλεύθηκαν οι ισλαμιστές αντάρτες για να εξαπολύσουν την ολομέτωπη επίθεσή τους, ήταν κάτι που διαπραγματεύθηκε και συμφώνησε η δική του κυβέρνηση.

«Ο τσαπατσούλικος τρόπος που χειρίστηκε ο Μπάιντεν την έξοδο από το Αφγανιστάν είναι η πιο απίστευτη επίδειξη χονδροειδούς ανικανότητας από ηγέτη αυτής της χώρας, ίσως ποτέ», σφυροκόπησε ο μεγιστάνας απευθυνόμενος σε θορυβώδες πλήθος οπαδών του κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Κόλμαν, στην πολιτεία Αλαμπάμα.

Οι Ταλιμπάν βρίσκονται στη διαδικασία σχηματισμού νέας κυβέρνησης, αφού οι δυνάμεις τους κατέλαβαν σχεδόν όλη τη χώρα ενώ ο στρατός των ΗΠΑ αποχωρούσε, έπειτα από δύο δεκαετίες πολέμου. Η υποστηριζόμενη από τη Δύση κυβέρνηση και οι αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας κατέρρευσαν.

Ο κ. Μπάιντεν από την πλευρά του το τελευταίο διάστημα επέκρινε τον αφγανικό στρατό διότι αρνήθηκε να προβάλει αντίσταση στους ισλαμιστές αντάρτες, κατήγγειλε την ανατραπείσα πλέον κυβέρνηση του Άσραφ Γάνι και υποστήριξε πως η κυβέρνησή του παρέλαβε μια κακή συμφωνία με τους Ταλιμπάν από εκείνη του κ. Τραμπ.

Στη συγκέντρωση στην Αλαμπάμα, ο κ. Τραμπ κατηγόρησε τον διάδοχό του πως δεν εφάρμοσε το σχέδιο της κυβέρνησής του, ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το ότι αμερικανικό προσωπικό και αμερικανικός εξοπλισμός έμεινε πίσω καθώς αποσύρονταν τα στρατεύματα. «Αυτό δεν ήταν απόσυρση» δυνάμεων, «αυτό ήταν παράδοση άνευ όρων», εξεμάνη.

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο, οι Ταλιμπάν, με τους οποίους διαπραγματεύθηκε η κυβέρνησή του, τον σέβονταν. Άφησε ακόμη να εννοηθεί ότι η κατάληψη-αστραπή του Αφγανιστάν από τους ισλαμιστές αντάρτες δεν θα είχε γίνει εάν βρισκόταν αυτός στην εξουσία.

«Θα μπορούσαμε να είχαμε φύγει με τιμή», υποστήριξε ο κ. Τραμπ. «Έπρεπε να είχαμε φύγει με τιμή. Και αντί γι’ αυτό φύγαμε με το διαμετρικά αντίθετο της τιμής».

Την περασμένη Κυριακή, μερικές ώρες αφού οι Ταλιμπάν μπήκαν στην Καμπούλ, ο κ. Τραμπ αξίωσε ο κατ’ αυτόν «ατιμασμένος» πρόεδρος Τζο Μπάιντεν να παραιτηθεί.

Ειδήσεις τώρα:

Σεισμός: ισχυρή δόνηση στις Νήσους Νότιες Σάντουιτς

Αφγανιστάν: Έλληνας υπάλληλος στο ΝΑΤΟ επέστρεψε στην Αθήνα

Καιρός: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και ισχυροί άνεμοι την Κυριακή