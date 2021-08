Οικονομία

Πέτσας για κορονοϊό: Μπορούμε να χάνουμε θέσεις εργασίας επειδή κάποιοι δεν εμβολιάζονται;

Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν κυρίως τους ανεμβολίαστους, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών.

Τα νέα μέτρα κατά του κορονοϊού που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες θα αφορούν κυρίως τους ανεμβολίαστους, ξεκαθάρισε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

«Μπορούμε να χάνουμε θέσεις εργασίας επειδή κάποιοι δεν εμβολιάζονται; Γι' αυτό τα μέτρα κύρια θα αφορούν τους ανεμβολίαστους και την προστασία μας από εκείνους που δεν κάνουν το εμβόλιο Η κόρη μου είναι 17 χρονών και έχει κάνει το εμβόλιο» είπε ο κύριος Πέτσας.

«Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί, δεν έχουν ιδιαίτερο λόγο για περιορισμούς. Άρα στους κλειστούς χώρους πρέπει να επιτρέψουμε την κινητικότητα στους εμβολιασμένους. Για τους άλλους που φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο, τότε ας φοβούνται περισσότερο για τους γύρω τους» δήλωσε επίσης.

«Εκτός από την πολιτική ευθύνη, υπάρχει και η ατομική. Ποια είναι η πολιτική ευθύνη όταν κάποιος αρνείται να εμβολιαστεί;» διερωτήθηκε ο υπουργός. «Υπάρχει το συλλογικό» πρόσθεσε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Πυρόπληκτοι

Για τους πυρόπληκτους ο Στέλιος Πέτσας ανέφερε ότι ο πολίτης κάνει την αίτηση του και με ένα κλικ παίρνει την πρώτη αποζημίωση η οποία είναι από 5.000 έως 20.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και από 5.000 έως 22.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις, ενώ υπάρχουν διάφορες βαθμίδες αποζημιώσεων για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

«Επίσης δώσαμε έξτρα χρήματα μόλις προχθές στους δήμους, γιατί δεν είναι μόνο τα φυσικά πρόσωπα είναι και οι δήμοι που έχουν πάθει μεγάλες καταστροφές για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν αυτές τις ζημιές και να συνδράμουν» διευκρίνισε.

