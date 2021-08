Τοπικά Νέα

Σεισμός στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δόνηση έγινε αισθητή κυρίως στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού.

Μια σεισμική δόνηση που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, έγινε αισθητή σε περιοχές της Κρήτης, κυρίως στο ανατολικό τμήμα.

Ο σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, έγινε στις 10:19.

Το επίκεντρο ήταν 95 χιλιόμετρα, νότια - νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας και είχε εστιακό βάθος 13,7 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις τώρα:

Το Κατάρ έτοιμο για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές στην ιστορία το

Νις – Μαρσέιγ: εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο και διακοπή του αγώνα

Μιχαηλίδου για εμβολιασμούς εργαζομένων: υπερδιπλασιάστηκαν στις προνοιακές δομές (βίντεο)