Πολιτική

Χαρδαλιάς: η απάντηση του γιατρού του στον Κούβελα για το ισχαιμικό επεισόδιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αγία Όλγα, όπου νοσηλεύτηκε ο υφυπουργός, έστειλε ανακοίνωση στον ΑΝΤ1.

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε τοποθέτηση του καθηγητή Φαρμακολογίας του ΑΠΘ, Δημήτρη Κούβελα, σχετικά με το ισχαιμικό επεισόδιο που υπέστη ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Σε ανάρτησή του συσχέτισε το ισχαιμικό επεισόδιο του υφυπουργού με τον εμβολιασμό του κατά του κορονοϊού.

Ο διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αγία Όλγα, όπου νοσηλεύτηκε ο υφυπουργός, έστειλε ανακοίνωση στον ΑΝΤ1, σύμφωνα με την οποία ο κ. Χαρδαλιάς έχει ένα γνωστό ιστορικό στεφανιαίας νόσου με σημαντικούς παράγοντες κινδύνου.

"Το πρόσφατο ισχαιμικό επεισόδιο προήλθε από τυπική εξέλιξη της νόσου και ουδόλως σχετίζεται με τον προ οκταμήνου εμβολιασμό του κ. Χαρδαλιά" τονίζει ο κ. Πατσιλινάκος Σωτήριος.

«Πίσω στις πολεμίστρες μας! Σας ευχαριστώ όλους για όλα, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Η αγάπη σας, η δύναμη μου. Συνεχίζουμε...», ήταν το μήνυμα που έστειλε μέσω των social media ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή την επιστροφή στα καθήκοντά του, μετά το ισχαιμικό επεισόδιο που υπέστη πρόσφατα.

Ειδήσεις τώρα:

Θεσσαλονίκη: συναγερμός από email για βόμβες σε ξενοδοχεία

Κορονοϊός - Σον Πεν: να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός

Θεσσαλονίκη - θανάτωση σκύλου: ποινική δίωξη στον 25χρονο