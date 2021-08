Κοινωνία

Γαλάτσι: έκλεβε ντελιβεράδες υπό την απειλή μαχαιριού (εικόνες)

Στα χέρια της ΕΛΑΣ ένας 31χρονος. Πώς κέρδιζε την εμπιστοσύνη των θυμάτων του και πώς ενεργούσε στη συνέχεια.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας στο Γαλάτσι, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής, ένας 31χρονος για ληστείες κατά συρροή και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Η ανωτέρω Υπηρεσία για τη διερεύνηση περιστατικών ληστειών σε βάρος διανομέων φαγητού, με την απειλή μαχαιριού, που είχαν διαπραχθεί κατά τον τελευταίο μήνα σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας, συνέστησε ειδική Ομάδα για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και σύλληψη του δράστη.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε δύο μηχανάκια, στα οποία είχε προσαρμόσει κουτί μεταφοράς προϊόντων, προκειμένου αυτό να παραπέμπει σε όχημα που χρησιμοποιούν οι διανομείς (delivery). Παράλληλα, είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, φορώντας χειρουργική μάσκα μιας χρήσης ή κράνος μοτοσικλετιστή.

Ως προς τον τρόπο δράσης προσέγγιζε τα θύματά του στην είσοδο της πολυκατοικίας, στην οποία πήγαιναν για παράδοση της παραγγελίας τους, προσποιούμενος τον διανομέα ή τον ένοικο διαμερίσματος, κερδίζοντας με αυτό τον τρόπο την εμπιστοσύνη τους καταφέρνοντας παράλληλα να εισέλθει μαζί τους στην πολυκατοικία. Τους παραχωρούσε την προτεραιότητα στη χρήση του ασανσέρ και τους ανέμενε στην επιστροφή, όταν και θα είχαν εισπράξει το αντίτιμο της παραγγελίας. Κατά την έξοδο του διανομέα από το ασανσέρ τον απειλούσε με μαχαίρι και του αφαιρούσε τις εισπράξεις.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά την αξιοποίηση όλων των στοιχείων της έρευνας, ο δράστης ταυτοποιήθηκε και μετά από αναζητήσεις εντοπίσθηκε στην περιοχή του Γαλατσίου και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα προαναφερόμενα μηχανάκια και τα μέσα που χρησιμοποιούσε για την διάπραξη των ληστειών.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 19 περιπτώσεις ληστειών, που διαπράχθηκαν στις περιοχές της Κυψέλης, Γαλατσίου, Πατησίων, Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου και Νέας Φιλαδέλφειας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

