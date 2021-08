Κοινωνία

Βαρυμπόμπη: συγκινεί 92χρονη που αρνείται να εγκαταλείψει το καμένο σπίτι της (βίντεο)

Ξαπλώνει σε ένα πρόχειρο ράντζο, ανάμεσα στις στάχτες που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά.

Συγκινεί η ιστορία μιας ηλικιωμένης γυναίκας που παραμένει μέχρι σήμερα, μαζί με το σκυλάκι της, στο καμένο, από την πρόσφατη φωτιά στην Βαρυμπόμπη, σπίτι της.

Είναι 92 ετών και την 4η Αυγούστου είδε τους κόπους μιας ζωής να χάνονται μέσα στη φωτιά. Σήμερα, 20 ημέρες μετά, η κυρία Άννα αρνείται να φύγει από το σημείο, μην μπορώντας να σκεφτεί τι θα γίνει όταν χειμωνιάσει. Με μοναδική συντροφιά το σκυλάκι της και ένα ράντζο στην αυλή, περνάει τις ημέρες της εκεί, στο σπίτι που έζησε για 60 ολόκληρα χρόνια.

Ο Στέφανος Κατζιούρας, γείτονας και εθελοντής πυροσβέστης, βρίσκεται στο πλευρό της ηλικιωμένης γυναίκας από την πρώτη στιγμή. Τη φροντίζει και της κάνει παρέα καθημερινά.

Το μόνο που ζητάει η 92χρονη είναι να μπορέσει να ανακατασκευάσει το σπίτι της για να μπορέσει να ζήσει εκεί το υπόλοιπο της ζωής της και ευχαριστεί όσους την στήριξαν μέχρι σήμερα.

“Μου έστειλαν παρά πολλά πράγματα από τον Ερυθρό Σταυρό, από την Ροδόπολη, άνθρωποι που ούτε καν τους ξέρω. Όταν κανείς καλό, επιστρέφει πίσω” λέει συγκινημένη στην κάμερα του ΑΝΤ1.





