Αντώνης Σκυλλάκος: θρήνος στην κηδεία του

Η τελετή έκλεισε με το τραγούδι «Τ’ ακορντεόν» του Μάνου Λοΐζου, ενώ στη συνέχεια η σορός του μεταφέρθηκε για αποτέφρωση.

Συγγενείς, φίλοι και σύντροφοι είπαν το τελευταίο αντίο στον Αντώνη Σκυλλάκο, βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ για πολλά χρόνια, καθώς και μέλος της ΚΕ, που «έφυγε» από τη ζωή την Κυριακή, σε ηλικία 72 ετών.

Η τελετή αποχαιρετισμού έγινε στο Λόφο Μεζούρλου στη Λάρισα, τόπο εκτελέσεων εκατοντάδων αγωνιστών και κομμουνιστών της ΕΑΜικής Αντίστασης και του ΔΣΕ. Στην τελετή αποχαιρετισμού παρευρέθηκε πολυμελής αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της Τοπικής Διοίκησης και μαζικών φορέων.

Τον Αντώνη Σκυλλάκο αποχαιρέτησαν, εκ μέρους της οικογένειας του, οι γιοι του Ηλίας και Χρήστος αναφερόμενοι σε στιγμές από την αγωνιστική του διαδρομή. Η τελετή έκλεισε με το τραγούδι «Τ’ ακορντεόν» του Μάνου Λοΐζου, ενώ στη συνέχεια η σορός του μεταφέρθηκε για αποτέφρωση.

Στη μνήμη του Αντώνη Σκυλλάκου, η ΚΕ του ΚΚΕ κατέθεσε ποσό για την ενίσχυση του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης, όπως ήταν η επιθυμία της οικογένειας αντί για στεφάνια. Χρήματα κατατέθηκαν στον ίδιο λογαριασμό και από μέλη και φίλους του ΚΚΕ.

