Μετάλλαξη Δέλτα - Καπραβέλος: Οι ανεμβολίαστοι είναι εστία υπερμετάδοσης

«Το φετινό καλοκαίρι είναι πολύ χειρότερο από το περσινό», όσον αφορά την πορεία της πανδημίας στην χώρα τόνισε ο διευθυντής ΜΕΘ στο «Γ. Παπανικολάου», Νίκος Καπραβέλος μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”.

Όπως είπε «η πανδημία έχει αλλάξει εικόνα, έχει γίνει πάρα πολύ επικίνδυνη, η μετάλλαξη Δέλτα έχει κυριαρχήσει λόγω της διασποράς και δεν αφήνει ούτε τους εμβολιασμένους ούτε τους ανεμβολίαστους»

Σύμφωνα με τον κ. Καπραβέλο «η κατάσταση κρίνεται κρίσιμη λόγω του στελέχους το οποίο έχει γίνει πιο επικίνδυνο». Πρόσθεσε ακόμα ότι «έχουμε μεγάλη αύξηση κρουσμάτων που είναι πολύ ανησυχητικό και έχουμε ένα πολύ επικίνδυνο στέλεχος χωρίς να έχουμε χτίσει ένα τείχος ανοσίας».

Σχετικά με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες είπε: «Τα μέτρα έπρεπε να ληφθούν χθες, κινούνται στην σωστή κατεύθυνση, είναι επιβεβλημένα και πρέπει να αυστηροποιήσουμε ακόμα περισσότερα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, μάσκες παντού και οι συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους με αυστηρούς περιορισμούς»

«Οι ανεμβολίαστοι είναι αυτοί που μολύνονται πιο εύκολα και διασπείρουν τον ιό. Είναι εστία υπερμετάδοσης και μετάδοσης της μόλυνσης που μπορεί να οδηγήσει σε νέα πίεση στο σύστημα υγείας με τραγικές συνέπειες», υπογράμμισε ακόμα ο κ. Καπραβέλος.

