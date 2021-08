Αθλητικά

Παραολυμπιακοί Αγώνες: Τέταρτος ο Καρυπίδης στα 100μ. ύπτιο

Συνεχίζονται οι εξαιρετικές εμφανίσεις των Ελλήνων αθλητών στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, μετά και το χάλκινο μετάλλιο του Πάνου Τριανταφύλλου στη σπάθη.

Στην κολύμβηση και τον τελικό των 100μ. ύπτιο S1 ο Δημήτρης Καρυπίδης εντυπωσίασε! Ο πρωταθλητής της κολύμβησης κατέκτησε την 4η θέση στον τελικό με χρόνο 2:58.07, που αποτελεί και ατομικό ρεκόρ, φτάνοντας κοντά σε ένα μετάλλιο.

Στον τελικό των S2 στα 100μ. ύπτιο αγωνίστηκε επίσης ο Αριστείδης Μακροδημήτρης ο οποίος κατέκτησε την 5η θέση με χρόνο 2:14.54 σε μία εξαιρετική εμφάνιση.

