Πέτσας - Πατούλης: Σύσκεψη για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής

Στο “μικροσκόπιο” ο συντονισμός δράσεων για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται, μετά και τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας με αφορμή τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν εξαιτίας των πυρκαγιών, με έμφαση στις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την καλύτερη αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη, με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα.

Στο πλαίσιο αυτό επισημάνθηκε και από τις δύο πλευρές η ανάγκη να υπάρχει ένας συντονισμός δράσεων μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων με τους δύο βαθμούς Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να μην υπάρξει η παραμικρή χρονοτριβή στην υλοποίηση των απαραίτητων για την προστασία των πολιτών αντιπλημμυρικών έργων, με δεδομένο το έκτακτο των συνθηκών.

Ο κ. Πατούλης επεσήμανε στον Υπουργό πως η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη εντατικοποιήσει τις απαιτούμενες ενέργειες καθαρισμού των ρεμάτων ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας αλλά και ολοκλήρωσης των αντιπλημμυρικών έργων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Ωστόσο υπογράμμισε πως με δεδομένο ότι διαθέτει τεχνογνωσία και έμπειρα στελέχη, αλλά και τις σημαντικές συνέργειες που έχει με επιστημονικούς φορείς υψηλού κύρους σε ζητήματα πολιτικής προστασίας, έχει τη διάθεση να συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια, με την προϋπόθεση να διαθέτει τα κατάλληλα νομοθετικά και χρηματοδοτικά εργαλεία.

«Σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες που βιώνουμε απαιτούνται η επιτάχυνση των χρονοβόρων διαδικασιών που ισχύουν σήμερα, μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών, αλλά και η διασφάλιση πόρων για να κινηθούμε άμεσα και αποτελεσματικά» τόνισε και πρόσθεσε: «Σε κάθε περίπτωση θα αναμένουμε να οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός της κεντρικής κυβέρνησης και ακολούθως όλοι μαζί να ενεργήσουμε με γνώμονα και προτεραιότητα την καλύτερη προστασία των πολιτών».

Ο κ. Πέτσας συμφώνησε στην ανάγκη συνεχούς συνεργασίας με την Αυτοδιοίκηση για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των σχετικών δράσεων που απαιτούνται και υπογράμμισε ότι θα υπάρχει ανοικτή γραμμή επικοινωνίας, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των παρεμβάσεων που θα δρομολογηθούν.

