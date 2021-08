Πολιτική

Μητσοτάκης: Ευχαριστήρια επιστολή προς τον πρίγκιπα Κάρολο

Για την έμπρακτη στήριξη του διαδόχου του βρετανικού θρόνου στους πυρόπληκτους της χώρας μας.

Τις θερμές ευχαριστίες του ελληνικού λαού και του ιδίου εξέφρασε με επιστολή του προς τον Πρίγκιπα της Ουαλίας, Κάρολο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την έμπρακτη στήριξη του διαδόχου του βρετανικού θρόνου προς την Ελλάδα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των καταστροφικών πυρκαγιών.

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, ο Πρίγκιπας Κάρολος, βαθιά ευαισθητοποιημένος σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και ως έκφραση των γνωστών φιλελληνικών αισθημάτων του, προέβη σε σημαντική προσωπική δωρεά προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές.

«Είναι σπαρακτικό να βλέπω καταστροφικές φωτιές να χτυπούν την Ελλάδα. Είναι εφιαλτικό να βλέπω τον άλλοτε γαλάζιο ουρανό πάνω από την Πελοπόννησο, την Αττική και το νησί της Εύβοιας να γίνεται πορτοκαλί»… είχε επισημάνει ο πρίγκιπας Κάρολος σε επιστολή του στην Daily Mail.

