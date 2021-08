Κόσμος

Κορονοϊός - Αυστραλία: Για πρώτη φορά πάνω από 1000 κρούσματα σε 24 ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νοσοκομεία έστησαν σκηνές σε εξωτερικούς χώρους, ενώ οι Αρχές αποφάσισαν να επεκταθεί το lockdown στην υπόλοιπη Νέα Νότια Ουαλία.

Η Αυστραλία κατέγραψε σήμερα, για πρώτη φορά από την εκδήλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού στην επικράτειά της, πάνω από 1.000 κρούσματα του SARS-CoV-2 σε 24 ώρες, κυρίως εξαιτίας της εξάπλωσης της παραλλαγής Δέλτα στο Σίδνεϊ.

Η Νέα Νότια Ουαλία, πρωτεύουσα της οποίας είναι το Σίδνεϊ, κατέγραψε νέο ρεκόρ 1.039 κρουσμάτων και τρεις θανάτους εξαιτίας της COVID-19 το προηγούμενο 24ωρο.

Στο κύμα που άρχισε να πλήττει τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας στα μέσα Ιουνίου, τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 15.000 και πλέον ο ιός εξαπλώνεται σε μικρότερες πόλεις, παρατείνοντας την επιβολή περιοριστικών μέτρων στο νοτιοδυτικό τμήμα της Αυστραλίας.

Παρά την αυξανόμενη πίεση στα νοσοκομεία, η πολιτειακή πρωθυπουργός Γκλάντις Μπερετζίκλιαν ανακοίνωσε πως θα υπάρξει ελαφριά χαλάρωση των περιορισμών για όσους έχουν εμβολιαστεί πλήρως από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Όταν έχει εμβολιαστεί πλήρως το 70% των κατοίκων της πολιτείας, θα επιτρέπονται συναθροίσεις πέντε προσώπων σε εξωτερικούς χώρους σε περιοχές όπου τα κρούσματα είναι λιγότερα, διευκρίνισε. Αυτή «είναι η καλύτερη επιλογή για την ψυχική υγεία και ευημερία του πληθυσμού μας με το λιγότερο δυνατό ρίσκο», εξήγησε η κυρία Μπερετζίκλιαν.

Διαβεβαίωσε πως το σύστημα υγείας είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την πίεση που υφίσταται χάρη στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του, ενώ υποσχέθηκε πως «όλοι όσοι χρειάζονται βοήθεια θα λάβουν βοήθεια». Θύμισε ότι τα συστήματα μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής στα μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) είχαν αυξηθεί στα 2.000 πέρυσι.

Τα νοσοκομεία Westmead και Blacktown, που εξυπηρετούν δυτικές συνοικίες του Σίδνεϊ, έστησαν σκηνές σε εξωτερικούς χώρους για να μπορέσουν να διαχειριστούν την αύξηση της ροής των ασθενών και για να αποφεύγονται καθυστερήσεις.

Οι αρχές αποφάσισαν να επεκταθεί το lockdown στην υπόλοιπη Νέα Νότια Ουαλία ως τη 10η Σεπτεμβρίου, ανήσυχες για την αύξηση των κρουσμάτων σε περιοχές που ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τζον Μπαριλάρο περιέγραψε με την έκφραση «μπαρούτι έτοιμο να εκραγεί». Η πολιτεία Βικτόρια, αντιμέτωπη με μικρότερο ξέσπασμα, ανακοίνωσε σήμερα τον εντοπισμό 80 κρουσμάτων.

Ο μισός και πλέον πληθυσμός της Αυστραλίας (25 εκατ.) τελεί σήμερα υπό περιοριστικά μέτρα και οι κάτοικοι του Σίδνεϊ είναι υποχρεωμένοι να μένουν σπίτι για πάνω από δύο μήνες.

Η εκστρατεία εμβολιασμού, που αρχικά ήταν πολύ αργή, έχει αρχίσει να παίρνει ταχύτερο ρυθμό τις τελευταίες εβδομάδες. Το ένα τρίτο του ενήλικου πληθυσμού έχει εμβολιαστεί πλήρως. Παρά το τρέχον επιδεινούμενο τρίτο κύμα, πάντως, ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στην Αυστραλία παραμένει ακόμη συγκριτικά χαμηλός, με σχεδόν χίλιους θανάτους (επακριβώς 989) εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 48.000 κρουσμάτων του SARS-CoV-2.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Εμβόλιο Pfizer: αίτηση στον FDA για έγκριση τρίτης δόσης

Γλυφάδα: απολογείται το μοντέλο με την κοκαΐνη

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ξεκίνησαν οι πληρωμές