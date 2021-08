Πολιτική

Μενέντεζ σε Δένδια: Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας

Στο εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στάθηκαν ο Νίκος Δένδιας και ο Ρόμπερτ Μενέντεζ.



Το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ υπογράμμισαν σε κοινές δηλώσεις τους μετά τη συνάντησή τους ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο Αμερικανός Γερουσιαστής και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Μάλιστα ο κ. Μενέντεζ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν τη χώρα μας πυλώνα σταθερότητας για την προαγωγή της δημοκρατίας και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ αναφερόμενος στην Τουρκία τόνισε πως δυστυχώς ο πρόεδρος Ερντογάν δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και τώρα πρέπει να διαχειριστούμε την τρέχουσα πραγματικότητα.

Ο υπουργός Εξωτερικών αρχικά καταδίκασε "με τον πιο ισχυρό τρόπο τη χθεσινή επίθεση στην Καμπούλ που στόχο είχε Αμερικανούς στρατιώτες και αθώους πολίτες που προσπαθούν να ξεφύγουν", ενώ εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στον Αμερικανικό λαό, αλλά και στον Αφγανικό λαό.

Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε τον κ. Μενέντεζ "έναν πραγματικό φίλο της Ελλάδας" που έχει "συμβάλλει με τον πιο καθοριστικό τρόπο στην ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης των ΗΠΑ και της Ελλάδας". "Διανύουμε το καλύτερο επίπεδο σχέσεων μεταξύ των χωρών μας. Έχουμε εγκαθιδρύσει στρατηγικό διάλογο σε όλους τους τομείς", υπογράμμισε και σημείωσε ότι προσβλέπει στην επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον τον Οκτώβρη.

"Η αμοιβαία μας αντίληψη είναι ότι η σχέση αυτή δε στρέφεται εναντίον οιουδήποτε", ανέφερε. "Αντικατοπτρίζει όμως το σημαντικό ρόλο που η Ελλάδα διαδραματίζει στην προώθηση της διεθνούς νομιμότητας, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Και μιλώ για αξίες που ασπάζονται και στηρίζουν και οι ΗΠΑ".

Αναφέρθηκε σε μια σειρά από νομοσχέδια που συνέβαλαν στην εμβάθυνση της σχέσης, όπως αυτό για τη διμερή αμυντική συνεργασία, αλλά και για την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία χαρακτήρισε "εξαιρετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες φέρουν την πατρότητα, όχι μόνο την υπογραφή και την ψήφο" του κ. Μενέντεζ.

"Η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στην ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού, είναι επίσης προσηλωμένη στην προσπάθεια για το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Και βεβαίως είναι απολύτως προσηλωμένη στην αποχή χρήσης βίας ή της απειλής χρήσης βίας", τόνισε.

Σημείωσε δε ότι χθες ο κ. Μενέντεζ στην ομιλία του κάτω από τον Παρθενώνα μνημόνευσε του στίχους ενός μεγάλου Φιλέλληνα του Λόρδου Βύρωνα από το ποίημα "Τα νησιά της Ελλάδας". "Αυτά τα νησιά η Ελλάδα κατάφερε να τα ελευθερώσει 100 χρόνια μετά από την αρχική ελληνική ανεξαρτησία", σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας. "Την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα αυτών των νησιών αμφισβητεί καθημερινά η Τουρκία. Κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα που προβλέπονται ρητά και πέρα από οποιαδήποτε αμφισβήτηση από το Διεθνές Δίκαιο".

"Η Τουρκία έχει εκδώσει, κατά παράβαση κάθε κανόνα δικαίου, απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, αν ασκήσει το αναφαίρετο δικαίωμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων αυτών των νησιών. Είναι η μόνη χώρα στην παγκόσμια κοινότητα που έχει εκδώσει απειλή πολέμου, casus belli, εναντίον άλλης χώρας και μάλιστα αν αυτή η χώρα ασκήσει νόμιμα δικαιώματά της". "Έχετε τονίσει διαχρονικά στις παρεμβάσεις σας την ανάγκη σεβασμού των θεμελιωδών αρχών των κοινωνιών του 21ου αιώνα: δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, διεθνές δίκαιο, ειρήνη και ασφάλεια. Οι θέσεις σας και οι θέσεις της ελληνικής δημοκρατίας ταυτίζονται απολύτως", υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε σε τρία ζητήματα που έχει τονίσει ο κ. Μενέντεζ κατ' εξακολούθισιν: Πρώτον στην "απαγόρευση εξαγωγής προηγμένων οπλικών συστημάτων σε χώρες που προωθούν αποσταθεροποίηση στην περιοχή τους, ατζέντα αντίθετη στις αρχές που αναφερθήκαμε παραπάνω". "Αυτή τη θέση είναι ιδεατό να την ακολουθούν όχι μόνο οι ΗΠΑ και η κυβέρνησή τους, αλλά και άλλες συμμαχικές χώρες που πιστεύουν στα ίδια ιδανικά και τις ίδιες αξίες", σημείωσε. "Είτε μιλάμε για προηγμένα αεροσκάφη, όπως τα F35 είτε για προηγμένα υποβρύχια. Η απαγόρευση πρέπει να συνδυάζεται με την επιβολή κυρώσεων σε χώρες που με τις πράξεις τους βάζουν σε κίνδυνο τη συνοχή της συμμαχίας μας, του ΝΑΤΟ".

Αναφέρθηκε ακόμη στις εκκλήσεις του κ. Μενέντεζ για άμεση αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και των μισθοφόρων από τη Λιβύη και τόνισε πως δεν μπορούν να υπάρχουν αδιάβλητες εκλογές με την παρουσία ξένων δυνάμεων στο έδαφός της. "Αν αποσταθεροποιηθεί περαιτέρω η Λιβύη, υπάρχει ο κίνδυνος η αστάθεια να εξαπλωθεί και σε γειτονικές χώρες", σημείωσε.

Τρίτον στην "καταδίκη της δημιουργίας τετελεσμένων σαν αποτέλεσμα της χρήσης βίας, σαφέστατη θέση που ο ίδιος ο Αμερικανός Γερουσιαστής πήρε πριν από λίγες εβδομάδες, όσον αφορά τις παράνομες τουρκικές αγγελίες για τα Βαρώσια".

Ο κ. Δένδιας ανέφερε ακόμη πως η εκτίμηση της Ελλάδος στον Αμερικανό Γερουσιαστή δεν περιορίζεται στις θέσεις σας σε ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα, αλλά στο ότι είναι υπέρμαχος θεμελιωδών αρχών, όπως της δημοκρατίας, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας του τύπου. "Η Ελλάδα στέκεται και θα στέκεται σταθερά δίπλα στο πλευρό των ΗΠΑ στην προσπάθεια για τη δημοκρατία, την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα", κατέληξε.

Ρ. Μενέντεζ: Οι διαφωνίες θα πρέπει να επιλύονται με βάση το Διεθνές Δίκαιο

"Ελπίζαμε πάντα ότι η Τουρκία θα λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ως μια κοσμική κυβέρνηση, ως ένας καλός σύμμαχος, που θα προάγει τη δημοκρατία", σημείωσε από την πλευρά του ο κ. Μενέντεζ. "Δυστυχώς ο πρόεδρος Ερντογάν δεν ανταποκρίθηκε σε αυτά που ελπίζαμε και πρέπει να διαχειριστούμε την τρέχουσα πραγματικότητα".

Όπως σημείωσε ο Αμερικανός Γερουσιαστής, υπάρχουν συγκεκριμένες ακροάσεις και ακροαματικές διαδικασίες που γίνονται στην περιοχή, ενώ προσφάτως έγινε συνάντηση με θέμα συγκεκριμένα την Τουρκία για να δούμε ποιος είναι ο ρόλος της στην ευρύτερη περιοχή και οι συγκεκριμένες επιπτώσεις αυτού του ρόλου. "Θα πρέπει η κάθε χώρα να έχει τα δικά της εξασφαλισμένα δικαιώματα στην ΑΟΖ", τόνισε. "Θεωρούμε ότι όταν υπάρχει ρήξη ή διαφωνίες θα πρέπει αυτές να επιλύονται με βάση το Διεθνές Δίκαιο". "Είμαστε σε ένα σημείο καμπής της παγκόσμια ιστορίας", υπογράμμισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

"Καλούμαστε να επιλέξουμε μεταξύ δύο απόψεων: Από την μια έχουμε την κοινή μας άποψη, να προάγουμε τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, σεβόμαστε τον άνθρωπο και αυτό επιτρέπει την πλήρωση των ελεύθερων κοινωνιών. Από την άλλη υπάρχει η απολυταρχική και αυταρχική άποψη που καταπιέζει τους πολίτες και εν τέλει υποσκάπτει το κράτος δικαίου και τη νομιμότητα και στη θάλασσα". "Σ αυτό το σημείο καμπής της ιστορίας, καθώς εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση, βλέπουμε τη δική μας χώρα να λειτουργεί και να αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο ώστε να εξασφαλίσουμε πως θα κινηθούμε προς την πρώτη κατεύθυνση", τόνισε.

Ο κ. Μενέντεζ ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση και την Ελλάδα για την αλληλεγγύη στον αμερικανικών λαό και για τα συλλυπητήρια για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από μια "άνανδρη τρομοκρατική επίθεση". "Οι ΗΠΑ θυμούνται τους φίλους τους και τους συμμάχους, αλλά και τους εχθρούς", τόνισε και πρόσθεσε: "Όπως είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν χθες σε στιγμή που θα επιλέξουμε θα καταφέρουμε χτύπημα εναντίον εκείνων που προέβησαν σε αυτή την ειδεχθή πράξη".

Ο Αμερικανός Γερουσιαστής υπογράμμισε πως "μας συνδέουν η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, οι ανοιχτές ελεύθερες οικονομίες". "Μας προσφέρεται μια σημαντική ευκαιρία, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση να εμβαθύνουμε τη σχέση μας περαιτέρω", σημείωσε και επεσήμανε πως "ήδη βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση ένα μνημόνιο συναντίληψης το οποίο θα εμβαθύνει περαιτέρω της αμυντικής μας συνεργασίας, πάντα με σεβασμό στην ελληνική κυριαρχία και αυτό είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για τις δικές μας χώρες, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή".

Επεσήμανε πως προσβλέπει στην επίσκεψη του κ. Δένδια στην Ουάσινγκτον, στην περαιτέρω συνεργασία και εμβάθυνση, ενώ τόνισε πως προσμένει και προσβλέπει "στον εορτασμό που θεωρώ ότι θα διοργανώσουμε μόλις υπογραφεί το νομοθέτημα για την αμοιβαία αμυντική συνεργασία αυτό το φθινόπωρο". "Θεωρούμε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας, σε ό,τι αφορά επίσης και την προαγωγή της δημοκρατίας και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για την επίτευξη αυτού του στόχου", τόνισε.

Όσον αφορά τη Λιβύη, σημείωσε πως υπάρχει κοινή άποψη και αντίληψη για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση εκεί. Ανέφερε τέλος ότι προσφέρονται σημαντικές ευκαιρίες και για τον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι αμερικανικές εταιρίες επιδιώκουν να προχωρήσουν σε σημαντικές επενδύσεις προς όφελος και των δύο χωρών και των δύο λαών.





