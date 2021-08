Life

“Άγριες Μέλισσες”: Φωτογραφίες από τα γυρίσματα του τρίτου κύκλου

Καθηλωτικές αναμένονται οι εξελίξεις στη σειρά εποχής του ΑΝΤ1, που διαδραματίζονται στην περίοδο της χούντας.

Πολλές ανατροπές, εκπλήξεις, δυνατές συγκινήσεις, συγκλονιστικά γεγονότα, αλλά και αδίστακτα σχέδια είναι μερικά από όσα πρόκειται να δούμε στα νέα επεισόδια του τρίτου κύκλου της δημοφιλούς σειράς του ΑΝΤ1 “Άγριες Μέλισσες” που πρόκειται να καθηλώσουν ξανά τους τηλεθεατές.

Όπως είναι ήδη γνωστό, τα γεγονότα στον τρίτο κύκλο της σειράς εκτυλίσσονται κατά την περίοδο της χούντας στην Ελλάδα. Οι πρωταγωνιστές μαθαίνουν “παγωμένοι” μέσω ραδιοφώνου την επιβολή της δικτατορίας και όλα αλλάζουν…

Τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν έχουν ήδη ξεκινήσει και παρακάτω θα δείτε μερικές φωτογραφίες από αυτά.

