Όλγα Κεφαλογιάννη: Δείτε τη μέλλουσα μανούλα να φτιάχνει φανουρόπιτα!

Στις Σπέτσες περνά τον καιρό της η μέλλουσα μαμά, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Μία από τις ομορφότερες περιόδους της ζωής της διανύει η Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία σε λίγο καιρό θα γίνει για πρώτη φορά μητέρα.

Εκείνη και ο σύζυγός της, Μίνως Μάτσας περιμένουν δίδυμα παιδάκια και όπως έχει γίνει ήδη γνωστό πρόκειται για ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι.

Το αγαπημένο ζευγάρι, παντρεύτηκε στις αρχές Μαΐου στις Σπέτσες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη το μεσημέρι της Παρασκευής, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου έκανε μία δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και αποκάλυψε ότι έφτιαξε φανουρόπιτα.

