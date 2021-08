Πολιτική

Τσακίρης: θα θεσμοθετήσουμε Ταμείο για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από πού θα αντλεί τα έσοδα του. Πως εξελίσσονται οι καταβολές για την επιδότηση της Εστίασης και πότε αναμένονται οι σχετικές καταβολές για τον Τουρισμό.

Το υπουργείο Ανάπτυξης προσανατολίζεται στη δημιουργία ενός ξεχωριστού ταμείου για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών που θα αφορά κυρίως τις αποζημιώσεις και την ενίσχυση των υποδομών, τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης.

Εξήγησε ότι τα χρήματα θα προέρχονται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στόχος είναι να υπάρχει συγκεκριμένο κονδύλι, ώστε οι πληγέντες να λαμβάνουν το συντομότερο τις αποζημιώσεις τους.

Για την καταβολή της επιδότησης για την εστίαση, ο κ. Τσακίρης τόνισε ότι έχουν κατατεθεί συνολικά περίπου 30.000 αιτήσεις και έχουν πληρωθεί πάνω από 10.000. Εκτίμησε ότι οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν 10 - 15 Σεπτεμβρίου. Εκτίμησε ότι εντός του Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν και οι επιδοτήσεις για τον τουρισμό.

Πηγή: skai.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Παγώνη: Πάρα πολλοί οι θάνατοι για την εποχή - Ανησυχία για τις ΜΕΘ

Αφγανή γέννησε στο αεροπλάνο προς Βρετανία (βίντεο)

Λωρίδα της Γάζας: κινδυνεύει η εύθραυστη εκεχειρία