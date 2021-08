Κοινωνία

Επεισόδια στη συγκέντρωση αντιεμβολιαστών στο Σύνταγμα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Βροχή» απο πέτρες, μολότοφ και χημικά στη συγκέντρωση των αντιεμβολιαστών

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στο Σύνταγμα λίγο μετά τις 20.00 μ.μ. κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των αντιεμβολιαστών με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων προκειμένου να τους απομακρύνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν ορισμένοι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων που ήταν παραταγμένες μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με βομβίδες κρότου λάμψης. Στο Σύνταγμα έκανε την εμφάνιση της και Αύρα της αστυνομίας η οποία απομάκρυνε με την εκτόξευση νερού τους διαδηλωτές.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν για αρκετή ώρα στην πλατεία Συντάγματος με τους διαδηλωτές να επιδίδονται σε πετροπόλεμο να ανάβουν φωτιές στην Μητροπόλεως και την Ερμού και τους αστυνομικούς να κάνουν εκτεταμένη χρήση χημικών.

Αντιεμβολιαστές πραγματοποιούσαν από νωρίς το απόγευμα συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος αλλά και στον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη . Διαδήλωναν εναντίον του εμβολίου κατά του κορονοϊού, των μέτρων της κυβέρνησης και του υποχρεωτικού εμβολιασμού.





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Θριάσιο Νοσοκομείο: προπηλακισμός υγειονομικών από αρνητές του κορονοϊού

Πέθανε ο Ζακ Ρογκ