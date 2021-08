Πολιτική

Συμφωνία των Πρεσπών: ο Δένδιας στα Σκόπια με αίτημα για πιστή τήρηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια η ατζέντα των επαφών που θα έχει ο Υπ. Εξωτερικών, κατά την επίσκεψη του στην Βόρεια Μακεδονία. Απο ποιον θα συνοδεύεται.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για την Οικονομική Διπλωματία, Κώστα Φραγκογιάννη, θα μεταβεί αύριο στα Σκόπια, κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του Bujar Osmani.

Μετά το πέρας της συνάντησης των δύο Υπουργών Εξωτερικών αναμένεται να υπάρξουν δηλώσεις γύρω στις 11:45 ώρα Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό, Zoran Zaev, τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Nikola Dimitrov, τον Πρόεδρο της Βουλής, Talat Xhaferi και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Stevo Pendarovski.

Κατά την διάρκεια των συνομιλιών αναμένεται να εξετασθεί το σύνολο των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της οικονομίας και της ενέργειας, καθώς και η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών θα θέσει στους ανωτέρω αξιωματούχους το ζήτημα της πλήρους, συνεπούς και με καλή πίστη εφαρμογής της συμφωνίας των Πρεσπών.

Θα εξετασθούν επίσης οι εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή, όπως αναφέρεται απο το Υπουργείο Εξωτετρικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεμέδο: ποινική δίωξη για ομαδικό βιασμό

Χαλκιδική: Δέκα κιλά φυσίγγια εκεί που βρέθηκαν νεκρά φλαμίνγκο (εικόνες)

Ηράκλειο: Συλλήψεις για πλαστά διαβατήρια