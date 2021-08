Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: “δεν είχα συνεργό”, λέει ο συζυγοκτόνος

Τι αναφέρει μέσα από την φυλακή ο πιλότος, μετά το μπαράζ αναφορών και δημοσιευμάτων πως είχε συνεργό στην εκτέλεση του σχεδίου εξόντωσης της άτυχης Καρολάιν.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Τις προσεχείς ημέρες αναμένονται εξελίξεις στην έρευνα του Ανακριτή για την υποθεση των Γλυκών Νερών.

Ο καθ' ομολογία συζυγοκτόνος μέσα από την φυλακή επιμένει ότι έδρασε μόνος του.

Ο 33χρονος πιλότος, αργά το απόγευμα της Τρίτης, στον συνήγορό του, κατά την επίσκεψή του στις φυλακές, ερωτηθείς για τις αναφορές που θέλουν συγγενικό του πρόσωπο να τον βοήθησε μετά την δολοφονία της Καρολάιν, προκειμένου να στησουν "σκηνικό ληστείας", είπε χαρακτηριστικά «Δεν έχει καμία σχέση κανένα συγγενικό μου πρόσωπο. Όσα αναφέρονται είναι μυθοπλασίες. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του αδελφού μου».

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο συνήγορος του, δεν υπάρχουν νέες καταθέσεις και καμία εξέλιξη τςη δικογραφίας και ουδέποτε προανακριτικά ή κατά την κύρια ανάκριση, κανένα συγγενικό πρόσωπο του κατηγορουμένου δεν έχει κληθεί από τις Αρχές να δώσει κατάθεση.

Την Τετάρτη , επιστρέφει ο ανακριτής και αυτό που αναμένεται πλέον είναι τα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου, καθώς και αποτελέσματα από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και αν θα κληθεί και κάποιος νέος μάρτυρας.

