Κορονοϊός: θείος και ανιψιά πέθαναν με διαφορά ωρών

Θρήνος στην οικογένεια για τον ηλικιωμένο και την ανιψιά του, μητέρα ενός ανήλικου παιδιού, που μάλιστα εξέπνευσε, αφού είχε πάψει να είναι θετική στον φονικό ιό.

Υπέκυψε σήμερα το απόγευμα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, όπου νοσηλευόταν μετά από πολυήμερη νοσηλεία σε μονάδα κορονοϊού, κι αφού δεν ήταν πλέον θετική, μια 55χρονη μητέρα ανήλικου παιδιού.

Η 55χρονη είχε προσβληθεί από τον κορονοϊό και δεν είχε ανακτήσει τις δυνάμεις της ενώ χθες απεβίωσε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ο 70χρονος θείος της ο οποίος εισήχθη προ ημερών, έχοντας προσβληθεί από τη ίδια νόσο.

Πριν από λίγες ημέρες απεβίωσε 80χρονη ασθενής, ενώ κατά τη διάρκεια του Αυγούστου τους έχασαν τη ζωή από την ίδια νόσο δύο ακόμη Ροδίτες γύρω στα 90 και ένας 65χρονος.

Στο Νοσοκομείο νοσηλεύονται συνολικά 40 άτομα με κορονοϊό.

