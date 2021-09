Οικονομία

Χατζηδάκης για επικουρική σύνταξη: κανείς δεν χάνει τις εισφορές του

Οι επενδύσεις εισφορών με το νέο σύστημα, η απόδοση υπέρ των ασφαλισμένων και οι εγγυήσεις για νυν συνταξιούχους και εργαζόμενους. Τι είπε για τις εκκρεμείς συντάξεις και τον Αποστολάκη.

«Ο κ. Τσίπρας αμέσως επαναστάτησε και ξεκίνησε να κάνει πολεμική κατά του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης. Από την μια ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για συναίνεση και μόλις ο Πρωθυπουργός κάνει μια τέτοια κίνηση, υπάρχει μια πολεμική», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο Κωστής Χατζηδάκης, αναφορικά με την υπαναχώρηση στην υπουργοποίηση του Ευάγγελου Αποστολάκη.

‘Όπως είπε ο Υπουργός Εργασίας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, «ο Πρωθυπουργός συνεκτιίμησε τις ικανότητες πολλών προσώπων και τις διαδρομές τους και κατέληξε στον κ. Αποστολάκη. Τώρα, αυτό που έχει σημασία είναι να κοιτάξουμε μπροστά, να μπορέσουμε να βρούμε έναν άνθρωπο που θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε επίπεδο διαχείρισης σε αυτόν τον ρόλο στην Πολιτική Προστασία».

«Κανένας πολίτης δεν θυμάται, διαχρονικά τις τελευταίες τέσσερις – πέντε δεκαετίες να τον έχει «σημαδέψει» ένας ανασχηματισμός. Δεν πανηγυρίσαμε για όλο αυτό που συνέβη με τον κ. Αποστολάκη, είπαμε ξεκάθαρα τι έγινε και από εκεί και πέρα κοιτάμε την επόμενη ημέρα», κατέληξε επί του θέματος ο κ. Χατζηδάκης.

Για την επικουρική ασφάλιση

Για την επικουρική ασφάλιση και το νομοσχέδιο που ψηφίζεται την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι «υπάρχει εγγύηση τόσο για τους νυν συνταξιούχους και ασφαλισμένους ότι δεν θα θιγούν οι συντάξεις τους και επίσης υπάρχει εγγύηση για τους νέους που θα μπουν στο νέο σύστημα και σε αυτόν τον κουμπαρά, πως ότι και αν συμβεί στις αγορές, θα πάρουν πίσω τις εισφορές τους».

«Αν υπήρχε πραγματικά θέμα για την επικουρική ασφάλιση, τόσους μήνες, από τον Ιούνιο που συζητείται, κάποιος θα το είχε καταλάβει και θα είχαμε αντιδράσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Όπως εξήγησε ο Υπ. Εργασίας, «όσοι μπουν στην αγορά εργασίας από την Πρωτοχρονιά του 2022, θα πρέπει να διαλέξουν, εφόσον είναι έως 35 ετών, αν θα παραμείνουν στο σύστημα το υπάρχον, όπου βάζεις τα λεφτά σου σε έναν κουμπαρά που πληρώνει και τους νυν συνταξιούχους ή αν θα κάνουν τον προσωπικό τους κουμπαρά, με ένα προσωπικό προφίλ, από όπου μέσω ενός δημόσιου ταμείου που θα κάνει επενδύσεις με τα κεφάλαια σου, μπορείς να έχεις μεγαλύτερες αποδόσεις. Ο ασφαλισμένος έχει λόγο και έλεγχο πάνω στα κεφάλαια του. Οι νέοι θα πάρουν παραπάνω χρήματα από όσα αν έμεναν στο υπάρχον σύστημα, το διανεμητικό».

«Το διανεμητικό σύστημα λόγω του δημογραφικού προβλήματος και άλλων παραγόντων δεν μπορεί να δίνει υψηλές συντάξεις, ενώ με το σύστημα της κεφαλαιοποίησης για το οποίο μιλάμε, σε πολλές άλλες χώρες, ένας τεράστιος αριθμός εργαζόμενων θα πάρει υψηλότερες συντάξεις», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Σημείωσε ακόμη πως «Θα υπάρχει ειδική επενδυτική επιτροπή που θα επιλεγεί με βάση αξιοκρατικά κριτήρια, θα υπάρχουν περιορισμοί στις επενδύσεις που θα γίνονται και θα υπάρχουν περισσότερες αποδόσεις. Κάποιοι φεύγουν από το υπάρχον σύστημα και πάνω στο νέο σύστημα. Πως θα βρεθούν τα λεφτά για τις συντάξεις; Υπάρχουν τρεις διαφορετικές μελέτες που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι κάθε χρόνο θα προκύψει ένα έλλειμμα 120 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Το Κράτος δίνει τώρα κάθε χρόνο 15 δις για τις συντάξεις. Τώρα θα δίνει 15 δις και 120 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουν μεγαλύτερες συντάξεις οι ασφαλισμένοι μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρά σε αυτό και θα το καταψηφίσει, ενώ λέει ότι νοιάζεται».

Για τις εκκρεμείς συντάξεις

«Το καλοκαίρι του 2019 έβγαιναν 10.000 συντάξεις τον μήνα, τώρα βγαίνουν 20.000 συντάξεις τον μήνα, ενώ σε 2-3 μήνες, λόγω μιας σειράς έξι μέτρων που έχουν ληφθεί και με την συμμετοχή ιδιωτών, πιστεύουμε ότι θα βγαίνουν 30.000 συντάξεις κάθε μήνα και σιγά - σιγά δεν θα υπάρχει αναμονή για την σύνταξη», είπε ο Υπ. Εργασίας για την καθυστέρηση στην έκδοση συντάξεων, λέγοντας χαρακτηριστικά «στον ΕΦΚΑ ανοίγεις ένα δωμάτιο και βλέπεις 3.000 συντάξεις ή 2.000 συντάξεις και σου έρχεται μια «κεραμίδα» στο κεφάλι».

Προσέθεσε ότι σε αρκετά πρώην Ταμεία η κατάσταση έχει επιταχυνθεί σημαντικά, ενώ σε άλλα, όπως το ΤΣΜΕΔΕ η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί».

