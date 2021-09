Αθλητικά

US Open: Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον Αλκαράθ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από έναν αγώνα που κράτησε επί αρκετές ώρες, ο νεαρός απέκλεισε τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος έπλεξε το εγκώμιο του Ισπανού.

Η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο US Open, που φιλοξενείται στην Νέα Υόρκη, σταμάτησε στην «φάση των 32». Μετά από μία συναρπαστική αναμέτρηση, που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φίλων του τένις για τέσσερις ώρες κι επτά λεπτά, ο Ελληνας πρωταθλητής, ηττήθηκε 6-3, 4-6, 7-6 (2), 0-6, 7-6 (5) από τον 18χρονο Κάρλος Αλκαράθ και αποκλείσθηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο νεαρός Ισπανός, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 55 της παγκόσμιας κατάταξης, δικαίωσε όλους όσοι τον θεωρούν το νέο μεγάλο ανερχόμενο «αστέρι» του παγκοσμίου τένις, καθώς απέδειξε πως διαθέτει τεράστια ψυχραιμία και εντυπωσιακή για την ηλικία του ωριμότητα.

Ο Αλκαράθ μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και αιφνιδίασε τον «Tsitsifast» με τα ιδιαίτερα δυνατά κτυπήματα του, με αποτέλεσμα να πάρει το πρώτο σετ με 6-3.

Ακολούθως, ο Ελληνας τενίστας (Νο 3 στον κόσμο) αντέδρασε, βρήκε απαντήσεις στο παιχνίδι του Ισπανού και ισοφάρισε σε 1-1 (6-4). Το τρίτο σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες με τον Αλκαράθ να επικρατεί στο τάι μπρέικ, ενώ ο Τσιτσιπάς ήταν καταιγιστικός στο τέταρτο σετ κυριαρχώντας με 6-0.

Στο πέμπτο και καθοριστικό σετ, οι δύο τενίστες έφθασαν γκέιμ προς γκέιμ στο τάι μπρέϊκ με τον Αλκαράθ να αποδεικνύεται ψυχραιμότερος και να πανηγυρίζει την -ίσως- σημαντικότερη νίκη της καριέρας του, κατακτώντας την νίκη και την πρόκριση στους «16» του κορυφαίου τουρνουά.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο Τσιτσιπάς δεν έψαξε για δικαιολογίες, τονίζοντας ότι δεν έχει ξανασυναντήσει παίκτη με τόσο δυνατά κτυπήματα:

«Μπορεί να γίνει σίγουρα, διεκδικητής των Grand Slam. Παίζει με τρόπο αυτό δείχνει. Η ταχύτητα που δίνει στο μπαλάκι είναι απίστευτη. Δεν έχω δει ποτέ ξανά κάποιον, να κτυπά το μπαλάκι τόσο δυνατά. Μου πήρε χρόνο να προσαρμοσθώ και να αναπτύξω ένα σχέδιο για να τον αντιμετωπίσω. Νιώθω μία πίκρα, ειδικά επειδή έπαιξα απίστευτα στο 4ο σετ, κυριαρχώντας και όντας επιθετικός. Όμως, στο πέμπτο σετ, έπαιξε όπως ακριβώς και στο πρώτο, χωρίς να κάνει λάθη, κυνηγώντας κάθε φάση. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάποιον να παίζει τόσο καλά σε ένα πέμπτο σετ. Ο Αλκαράθ, αντιμετώπισε πολύ καλά το γεγονός ότι ισοφάρισα σε 2-2. Αυτό θα τον βοηθήσει να φτάσει στην κορυφή και να γίνει ο παίκτης που μπορεί να γίνει. Ήταν ένας αγώνας που δεν έπρεπε να χάσω και μπορώ μόνο να μάθω από αυτό. Είναι νέος. Πάλεψε και δεν τα παράτησε. Είχα τις ευκαιρίες μου στο τρίτο σετ και τις έχασα. Νομίζω ότι θα νικούσα εάν έπαιρνα το τρίτο σετ. Δεν ξέρω ποια θα ήταν η ψυχολογία στον αγώνα εάν τα κατάφερνα, αλλά στο τέταρτο σετ απλώς πετούσα. Δεν περίμενα ότι θα ανέβαζε τόσο πολύ την απόδοσή του στο πέμπτο σετ, ειδικά έχοντας χάσει με αυτόν τον τρόπο το τέταρτο σετ. Ήταν ένας εντελώς διαφορετικός παίκτης».

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Κερατέα: Σώθηκε από την φωτιά και την σκότωσε ο γιος της

Μίκης Θεοδωράκης: Η τελευταία επιθυμία, το Βραχάτι και το δικαστικό “μπλόκο”

AstraZeneca: εμβόλιο για τον καρκίνο, με βάση το εμβόλιο για τον κορονοϊό