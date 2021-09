Life

ΑΝΤ1: το Δελτίο Ειδήσεων ζωντανά από την Κέρκυρα το Σάββατο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από την πρεμιέρα στην Εύβοια, η Ρίτσα Μπιζόγλη θα παρουσιάσει απευθείας από την Κέρκυρα το δελτίο του Σαββάτου. Για 10 ημέρες, το κεντρικό δελτίο θα μεταδίδεται από διαφορετική περιοχή της Ελλάδας.

Η αντίστροφη μέτρηση για το restart των ειδήσεων του ΑΝΤ1, από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου στο ολοκαίνουριο και τεχνικά εντυπωσιακό σκηνικό, άρχισε δέκα ημέρες νωρίτερα.

Στις 3 Σεπτεμβρίου, ο ΑΝΤ1 μετέδωσε ζωντανά το κεντρικό του Δελτίο Ειδήσεων από την πολύπαθη Εύβοια, δίνοντας το σύνθημα της αναγέννησης, αλλά και της ελπίδας έτσι όπως αποτυπώθηκε στη συγκλονιστική στήριξη και προσφορά των τηλεθεατών του σταθμού προς τον Ερυθρό Σταυρό, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αλληλεγγύης του ΑΝΤ1 για τους πυρόπληκτους πολίτες.

Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ομάδα δημοσιογράφων και τεχνικών από τον ενημερωτικό τομέα του ΑΝΤ1 βρέθηκαν στην περιοχή και κατέγραψαν τα προβλήματα των πολιτών, την «επόμενη ημέρα» από το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας.

Μετά από την πρώτη ζωντανή μετάδοση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από την Εύβοια, η Ρίτσα Μπιζόγλη και η ενημερωτική ομάδα του ΑΝΤ1 βρίσκονται στην Κέρκυρα, από όπου, στις 18:50 του Σαββάτου, 4 Σεπτεμβρίου, με ζωντανή σύνδεση, θα μεταδοθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Για δέκα ημέρες, ο ΑΝΤ1 θα βρεθεί και πάλι δίπλα σου: το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τη Ρίτσα Μπιζόγλη ταξιδεύει από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου σε όλη την Ελλάδα.

Κάθε βράδυ ζωντανά, και από ένα διαφορετικό σημείο της χώρας - από τις μεγάλες πόλεις μέχρι τις ακριτικές περιοχές και τα νησιά - ο ΑΝΤ1 βρίσκεται, όπως πάντα, δίπλα σου.

Για πρώτη φορά, ένα δελτίο ειδήσεων κάθε βράδυ ζωντανά και από μία διαφορετική γωνιά της Ελλάδας.

ANT1NEWS, ταξιδεύουμε δίπλα σου στην καρδιά της είδησης.





Με την ευγενική στήριξη της αεροπορικής εταιρίας Sky Express.

#Ant1News

#Ant1DiplaSou

#EimasteEna