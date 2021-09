Αθλητικά

Παραολυμπιακοί Αγώνες: Αργυρό μετάλλιο ο Προδρόμου στο μήκος

Ενδέκατο μετάλλιο για την Ελλάδα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο Θανάσης Προδρόμου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του άλματος εις μήκος Τ20 των Παραολυμπιακών Αγώνων, που φιλοξενούνται στο Τόκιο. Ο Ελληνας πρωταθλητής, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με καλύτερο άλμα στα επτά μέτρα και 17 εκατοστά, επίδοση που αποτελεί και ατομικό ρεκόρ. Ο Προδρόμου έκανε το «αργυρό άλμα» στην πέμπτη του προσπάθεια, ενώ είχε ακόμη άλματα στα 7.02μ, 7.03μ, 6.83μ και 7.04μ (σ.σ. η τέταρτη προσπάθεια του ήταν άκυρη).

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο -κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 7.64μ- Λατίφ Αμπντούλ Ρομλί από την Μαλαισία με άλμα στα 7.45μ, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου θα βρεθεί ο Αυστραλός, Νίκολας Χαμ με 7.12 μέτρα.

Αυτό, είναι το ενδέκατο μετάλλιο που κατέκτησε η Ελλάδα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, με την ελληνική αποστολή να μετρά πλέον ένα χρυσό, τρία αργυρά και επτά χάλκινα μετάλλια στην κορυφαία διοργάνωση.

