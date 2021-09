Πολιτική

Γεννηματά: ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ επανέφεραν τη μόδα της αποστασίας και τώρα μαλλιοτραβιούνται

Κατακρίνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι προσπαθούν συστηματικά να κλέψουν ή να δανειστούν ό,τι μπορούν από την ιστορία και τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ.

Την επομένη της εκδήλωσης για τη 3η Σεπτέμβρη όπου η Φώφη Γεννηματά ανέπτυξε το δικό της αφήγημα για το παρόν και το μέλλον της παράταξης, σε συνέντευξη της στη εφημερίδα το «ΚΑΡΦΙ» αποσαφηνίζει περαιτέρω τη σχέση ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υποστηρίζοντας (απαντώντας συγκεκριμένα στην ερώτηση «τελικά ΠΑΣΟΚ ή ΚΙΝΑΛ») ότι είναι ψευτοδίλημμα για τυχοδιωκτικές επιδιώξεις. «Το Κίνημα Αλλαγής υπάρχει γιατί υπάρχει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ υπάρχει γιατί υπάρχει το Κίνημα Αλλαγής. Όποιος θέλει να μιλήσουμε για το ΠΑΣΟΚ η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Αυτό είναι το σπίτι μου, δεν το εγκατέλειψα ποτέ, δεν το υπονόμευσα ποτέ για την προσωπική μου φιλοδοξία. Και, ίσως το σημαντικότερο, έκανα τα πάντα «προστατεύοντας» το ώστε να μπορεί σήμερα το ΠΑΣΟΚ να είναι ακόμα εδώ, ζωντανό, κινητήριος άξονας του Κινήματος Αλλαγής με τον ήλιο φωτεινό και ψηλά στα ψηφοδέλτια του. Το ΠΑΣΟΚ είναι ορθάνοιχτο και είναι ορθάνοιχτο γιατί έγιναν προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και έκανα προσπάθειες προσωπικά. Όλο αυτό το διάστημα θεώρησα προσωπικό μου χρέος να αποκαταστήσω και την ιστορική του διαδρομή και να αντιμετωπίσω τις πολεμικές σε βάρος του και από τη ΝΔ και από τον ΣΥΡΙΖΑ , να θυμίσω στη μεγάλη πλειοψηφία των παλαιότερων προοδευτικών πολιτών, ότι έζησαν καλύτερα σε αυτή τη χώρα με το ΠΑΣΟΚ», αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Κατακρίνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι προσπαθούν συστηματικά να κλέψουν ή να δανειστούν ό,τι μπορούν από την ιστορία και τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ, μήπως και αποκτήσουν έρεισμα στα προοδευτικά στρώματα. Τονίζει συγκεκριμένα πώς «επανέφεραν τη μόδα της αποστασίας και τώρα μαλλιοτραβιούνται, κατηγορώντας ο ένας τον άλλο. Το μεταρρυθμιστικό μητρώο ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ είναι κενό. Μόνη τους αγωνία είναι πως να συμπιέσουν το Κίνημα Αλλαγής που τους χαλάει τα σχέδια. Γνωρίζουν ότι οι πολίτες θα αναζητήσουν εναλλακτική».

Κλιμακώνει τη κριτική της προς τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και υποστηρίζει ότι «οι κ.Τσίπρας και Μητσοτάκης δοκιμάστηκαν, κρίθηκαν από τον τρόπο που διακυβέρνησαν και ο ελληνικός λαός θα πρέπει να απαλλαγεί και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το γαλάζιο ΣΥΡΙΖΑ, να απεγκλωβιστεί από αυτές τις δυο σκουριασμένες άγκυρες της πολιτικής, γιατί τον κρατάνε καθηλωμένο σε λιμνάζοντα νερά. Για αυτό και αβαντάρει ο ένας τον άλλο, για να καλύψουν το πολιτικό τους πρόβλημα. Την απουσία ταυτότητας, την έλλειψη προτάσεων, την ένδεια στελεχών»

Για τις εσωκομματικές εκλογές επαναλαμβάνει ότι όλα θα αποφασιστούν στη ΚΕ στο τέλος του μήνα και πώς από τη πλευρά της θεωρεί ότι «τα διλήμματα είναι κυρίως πολιτικά και από την απάντησή τους θα κριθεί η ίδια η υπόσταση και το μέλλον της παράταξης. Που είναι άρρηκτα συνυφασμένο με την πολιτική ενότητα, την αυτόνομη πορεία και την προοδευτική ταυτότητα της παράταξης. Αυτό το τρίπτυχο υπηρετώ και για αυτά μάχομαι. Χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς παζάρια. Και δεν δίνω διαπιστευτήρια σε κανένα άλλον από τον κόσμο της παράταξης. Ξέρουν όλοι δεν θα γίνω ορντινάντσα κανενός για αυτό και δέχομαι συνεχή χτυπήματα και πισώπλατες μαχαιριές από όσους μας προορίζουν για δευτερεύοντες, βολικούς για τους ίδιους, ρόλους και τα παπαγαλάκια τους».

