Η Μαρία Σάκκαρη στους “16” του US Open

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια για δεύτερη διαδοχική φορά στους 16 του Αμερικανικού Open.

Στους «16» του US Open προκρίθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια μετά από μεγάλη εμφάνιση επικράτησε της Τσέχας Πέτρα Κβίτοβα (Νο 11 στην παγκόσμια κατάταξη) με 6-4, 6-3 σε 1 ώρα και 20 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο του γκραν σλαμ της Νέας Υόρκης.

Εκεί, η πρωταθλήτριά μας θα αντιμετωπίσει την Καναδή Μπιάνκα Αντρεέσκου (Νο 7 στον κόσμο), η οποία ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο της Βελγίδας Γκρέετ Μίνεν (6-1, 6-2).

Δύο διαδοχικά γκέιμ ήταν αυτά που ουσιαστικά έκριναν το πρώτο σετ. Η Σάκκαρη έσωσε δύο break point στο 2-1 και στη συνέχεια έκανε εκείνη break, για να προηγηθεί 3-2. Με το σερβίς της να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό (9 άσοι, 89% κερδισμένοι πόντοι στο πρώτο σερβίς), η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κράτησε το προβάδισμα και πήρε το σετ με 6-4.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τη Σάκκαρη να «σπάει» το σερβίς της Κβίτοβα και να διατηρεί τον έλεγχο του παιχνιδιού. Η Τσέχα ουσιαστικά δεν απείλησε ποτέ στο σερβίς της Ελληνίδας, η οποία είχε κι άλλες ευκαιρίες για break (συνολικά είχε 3/10, έναντι 0/2 της Κβίτοβα) και «έκλεισε» το ματς στο σερβίς της αντιπάλου της, διαμορφώνοντας το 6-3.

