Life

Mad Clip: Live στο Youtube η κηδεία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σήμερα θα πουν το «τελευταίο αντίο» οι φίλοι, οι συγγενείς και οι θαυμαστές του trapper, άλλοι από κοντά, άλλοι μέσω διαδικτύου.

Στις 16:00 θα γίνει η κηδεία του Mad Clip, του trapper που έφυγε από τη ζωή μετά από τροχαίο τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Φίλοι και συγγενείς θα αποχαιρετίσουν τον, κατά κόσμον, Πίτερ Αναστασόπουλο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Παλαιό Φάληρο.

Η εκκλησία αποφάσισε να μεταδώσει ζωντανά στο Youtube την κηδεία έτσι ώστε να την παρακολουθήσουν όσοι δεν καταφέρουν να παραστούν.

Για το λόγο αυτόν άνοιξε και παρακάτω link στου στο youtube.

Ο 34χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, όταν τα ξημερώματα της Πέμπτης επέστρεφε από γάμο φίλων του. Τα αίτια του τροχαίου δεν έχουν διευκρινιστεί, όλα δείχνουν όμως ότι οφείλεται σε υπερβολική ταχύτητα.

Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων, που θα δείξουν αν είχε καταναλώσει αλκοόλ, οι Αρχές εξετάζουν και τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας. Ένα εκ των οποίων έδωσε στη δημοσιότητα ο ΑΝΤ1.

Ειδήσεις σήμερα:

Φλόριντα: Πεζοναύτης “γάζωσε” μωρό στην αγκαλιά της μάνας του

Μίκης Θεοδωράκης: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

Προκριματικά Μουντιάλ: Εισβολή της Αστυνομίας και διακοπή του Βραζιλία – Αργεντινή